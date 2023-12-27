В Очакове раздают гуманитарку с едой из России: власти города поспешили оправдаться (фото)

Власти города возмутились тем, что женщина вынесла обсуждение в публичную плоскость

Жителям Очакова Николаевской области выдали гуманитарную помощь с продуктами из России. Местная власть посмешила оправдаться и заявила, что не может физически проверять каждый раз содержимое партии.

Фото российских продуктов опубликовала жительница Очакова Анна Голосна в Facebook. Гуманитарку она получила 25 декабря.

В коробке с крупами, маслами и консервами Анна обнаружила консервированную кашу с рисом и говядиной "Мясофф"Губернаторская", которую изготовили в РФ, а также чай "Гита" из Ленинградской области. Женщина подчеркнула, что такое произошло впервые, но попросила местную власть разобраться в этом вопросе.

"Почему продукция из РФ приходит к нам в качестве гуманитарки? Да, это частично и это впервые, раньше такого продукта не поступало. Но нужна более тщательная ревизия и контроль того, что именно нам поступает. Попадание продукции из страны агрессора в Украину — недопустимо", — написала жительница Очакова.

Очаковский горсовет отреагировал на ситуацию. В комментариях под постом написали, что около 3 тысяч единиц гуманитарной помощи было получено от Николаевской ОВА. Уже проверены около 100 наборов на наличие подобных продуктов.

"Мы не упаковываем эти комплекты сами, мы получаем эту гумпомощь централизованно и не имеем такой возможности каждый раз проверять все содержание партии, это просто физически невозможно тем количеством работников, которые задействованы в данном процессе", — говорят в мэрии.

Вместе с тем жительнице Очакова сделали замечание и отметили, что вместо огласки в социальной сети она должна была прийти в администрацию с жалобой, чтобы оперативно решить сложившуюся ситуацию. А российские консервы женщина должна была "скормить собаке".

Отметим, что Очаков находится напротив Кинбурнской косы, которая захвачена российскими солдатами. Разделяет их Днепровский залив. Город ежедневно подвергается вражеским ударам из "Градов", артиллерии, атакуется дронами и другими видами вооружения.

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