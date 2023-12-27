В Очакові роздають гуманітарку з їжею з Росії: влада міста поспішила виправдатися (фото)

Влада міста обурилася тим, що жінка винесла обговорення у публічну площину

Жителям Очакова на Миколаївщині видали гуманітарну допомогу з продуктами з Росії. Місцева влада посмішила виправдатися та заявила, що не може фізично перевіряти щоразу вміст партії.

Фото російських продуктів опублікувала мешканка Очакова Ганна Голосна у Facebook. Гуманітарку вона отримала 25 грудня.

Анна виявила консервовану кашу з рисом і яловичиною "Мясофф"Губернаторская", яку виготовили у РФ, а також чай "Гіта" з Ленінградської області. Жінка підкреслила, що таке сталося вперше, але попросила місцеву владу розібратися у цьому питанні.

"Чому продукція з РФ приходить до нас як гуманітарка? Так, це частково і це вперше, раніше такого продукту не надходило. Але потрібна ретельніша ревізія і контроль того, що саме нам надходить. Потрапляння продукції з країни агресора в Україну — неприпустимо", — написала мешканка Очакова.

Очаківська міськрада відреагувала на ситуацію. У коментарях під постом написали, що близько 3 тисяч одиниць гуманітарної допомоги отримали від Миколаївської ОВА. Вже перевірено близько 100 наборів на наявність таких продуктів.

"Ми не упаковуємо ці комплекти самі, ми отримуємо цю гумдопомогу централізовано і не маємо такої можливості щоразу перевіряти весь зміст партії, це просто фізично неможливо тією кількістю працівників, які задіяні в цьому процесі", - кажуть у мерії.

Водночас мешканці Очакова зробили зауваження і зазначили, що замість розголосу в соціальній мережі вона повинна була прийти в адміністрацію зі скаргою, щоб оперативно вирішити ситуацію, що склалася. А російські консерви жінка мала "згодувати собаці".

Зазначимо, що Очаків розташований навпроти Кінбурнської коси, захопленої російськими солдатами. Поділяє їх Дніпровська затока. Місто щодня зазнає ворожих ударів із "Градів", артилерії, атакується дронами та іншими видами озброєння.

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