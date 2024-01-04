Пили алкоголь прямо в детском саду? В Тернопольской области полиция посетила воспитательниц
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Правоохранительные органы рассматривают материалы
На Тернопольщине в Белецкой общине, разгорелся скандал в одном детском саду, где воспитатели просили родителей забрать детей раньше, а сами устраивали застолье. Работники заведения могли распивать алкогольные напитки посреди рабочего дня.
В полицию обратился общественный активист Роман Довбенко. Событие произошло 29 декабря, когда в Украине была масштабная воздушная тревога и обстрелы. Мужчина утверждает, что к нему обратилась мама одного ребенка, чтобы разобраться в ситуации. Активист говорит, что в детском саду неоднократно устраивают застолье.
Он предоставил фотоматериал, на котором видно, что за столом воспитательницы пьют. А также предоставил правоохранительным органам скриншоты из переписок, где проводился опрос по застолью. Женщины договаривались, в каком стиле проводить празднование.
Сотрудники заведения утверждают, что пока были дети в садике, ничего не происходило. А по поводу фотографий, на которых видны бутылки с алкоголем, воспитательницы ответили, что это минеральная вода.
Позже заявили, что фото поддельные. Оправдывая свой поступок, сказали, что это психологический тренинг, чтобы вызвать в коллективе дружеские отношения.
Кроме этого, по информации полицейских, в полицию обратился сам председатель общества и рассказал об инциденте. Материалы находятся на рассмотрении у участкового офицера. До 5 января работники заведения должны предоставить объяснительную записку.
Роман Довбенко хочет, чтобы полиция провела расследование. А воспитательниц уволили из детского сада.
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Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве пьяные родители поиздевались над 4-летней девочкой. Ребенка избили и раздетого выгнали на балкон.