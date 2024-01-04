Пили алкоголь прямо в дитячому садку? На Тернопільщині поліція завітала до виховательок

Правоохоронні органи розглядають матеріали

На Тернопільщині у Білецькій громаді, розгорівся скандал в одному дитячому садку де, буцімто вихователі просили батьків забрати дітей раніше, а самі влаштовували застілля. Мовиться, що начебто працівники закладу розпивали алкогольні напої посеред робочого дня.

До поліції звернувся громадський активіст Роман Довбенко. Подія сталась 29 грудня, коли в Україні була масштабна повітряна тривога та обстріли. Чоловік стверджує, що до нього звернулась мама однієї дитини, аби розібратись у ситуації. Активіст каже, що в дитячому садку неодноразово влаштовують застілля.

Він надав фотоматеріал на якому видно, що за столом виховательки п'ють. А також надав правоохоронним органам скріншоти з листувань, де проводилось опитування щодо застілля. Жінки домовлялись в якому стилі проводити святкування.

Листування виховательок - фото Роман Довбенко

Святкування прямо в дитячому садку - фото Роман Довбенко

Працівники закладу стверджують, що поки були діти в садку, нічого не відбувалось. А з приводу фотографій, на яких видно пляшки з алкоголем, виховательки відповіли, що це мінеральна вода.

Виховательки розпивали спиртні напої на робочому місці

Накрили стіл під час робочого дня - фото Роман Довбенко

Пізніше заявили, що фото підроблені. Виправдовуючи свій вчинок, сказали, що це був психологічний тренінг, аби викликати в колективі дружні стосунки.

Окрім цього, за інформацією поліцейських, до поліції звернувся сам голова громади та розповів про інцидент. Матеріали наразі перебувають на розгляді у дільничого офіцера. До 5 січня працівники закладу мають надати пояснювальну записку.

Роман Довбенко хоче, аби поліція провела розслідування. А виховательок звільнили з дитячого садка.

В коментарях під дописом люди написали свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві п’яні батьки познущались з 4-річної дівчинки. Дитину побили та роздягнену вигнали на балкон.