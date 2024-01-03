Акторка "Кварталу 95" вибачилася за номер зі Скадовськом: як пояснила скандал (відео)

Скандал із номером "Квартал 95" про переселенку зі Скадовська отримав продовження

В інформаційному просторі останніми днями спалахнув скандал через новорічний концерт "Вечірнього кварталу", в якому був номер із переселенкою зі Скадовська. Саме цей скетч викликав бурхливу реакцію в українців. Канал "1+1" вже вибачився, що це потрапило в ефір, і пообіцяв вирізати цей номер із YouTube-версії концерту.

Тим часом персонажі цього номера почали один за одним вибачатися перед українцями. Так, спочатку вибачився актор Юрій Великий, який був героєм номера, а тепер вибачення надійшли і від головної героїні скетчу Ірини Гатун, яка грала переселенку зі Скадовська.

У своїх Instagram-сторіс актриса записала відео, в якому щиро вибачилася перед тими, кого цей номер зачепив.

"Перед тими, кого це дійсно образило, я вибачаюсь, щиро. Суть номера була в тому, що ми повинні, зобов’язані у своїй країні говорити рідною мовою, навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить", — сказала Ірина Гатун.

Крім того, у своєму відео акторка звернулася до хейтерів, яких назвала "проплаченими тварями". Вона сказала: "Ви і ваш Путін — ху*ло".

Раніше ми писали, що актриса "95 Кварталу" з номера про Скадовськ Ірина Гатун їздила до окупованого Криму. Українці обурені поведінкою зірки.