Актриса "Квартала 95" извинилась за номер со Скадовском: как объяснила скандал (видео)

Скандал с номером "Квартал 95" о переселенке из Скадовска получил продолжение

В информационном пространстве в последние дни разгорелся скандал из-за новогоднего концерта "Вечернего квартала", в котором был номер с переселенкой из Скадовска. Именно этот скетч вызвал бурную реакцию у украинцев. Канал "1+1" уже извинился, что это попало в эфир, и пообещал вырезать этот номер из YouTube-версии концерта.

Тем временем персонажи этого номера начали один за другим приносить свои извинения украинцам. Так, сначала извинился актер Юрий Великий, который был героем номера, а теперь извинения поступили и от главной героини скетча Ирины Гатун, которая играла переселенку из Скадовска.

В своих Instagram-сторис актриса записала видео, в котором искренне извинилась перед теми, кого этот номер задел.

"Перед теми, кого это действительно оскорбило, я приношу свои извинения, искренние. Суть номера была в том, что мы должны, обязаны в своей стране говорить на родном языке, даже если это поначалу не очень идеально выходит", — сказала Ирина Гатун.

Кроме того, в своем обращении актриса обратилась к хейтерам, которых назвала "проплаченными тварями". Она сказала: "Вы и ваш Путин — ху*ло".

Ранее мы писали, что актриса "95 Квартала" из номера про Скадовск Ирина Гатун ездила в оккупированный Крым. Украинцы возмущены поведением актрисы.