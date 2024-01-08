Кривой Рог обледенел из-за непогоды: в городе повалены деревья, изменено движение общественного транспорта (фото, видео)

Ликвидация последствий продолжается

В Кривом Роге с вечера воскресенья, 7 января, как и прогнозировали синоптики, свирепствует ненастье. Город покрыл дождь, который сразу превратился в лед. В сочетании с сильным ветром это наделало беды и оставило горожан без электричества.

Об этом сообщает глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. Он также отмечает, что есть изменения в движении общественного транспорта.

"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы и трамваи не работают из-за оледенения троллей, а скоростной транспорт работает частично. Тем не менее автобусы, маршрутки и дизель-генераторные троллейбусы в работе.

По городу немало поваленных деревьев, завалы от которых ликвидируют коммунальные бригады и спасатели. Отмечается, что работали они всю ночь и к утру продолжают работу.

"Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника", – добавляет Вилкул.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сильно ухудшились погодные условия. В результате этого в некоторых регионах возникли осложнения на дорогах.