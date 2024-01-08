Кривий Ріг зледенів через негоду: у місті повалені дерева, змінено рух громадського транспорту (фото, відео)

Ліквідація наслідків триває

У Кривому Розі з вечора неділі, 7 січня, як і прогнозували синоптики, вирує негода. Місто вкрив дощ, який одразу перетворився на кригу. У поєднанні з сильним вітром це наробило біди та залишило містян без електрики.

Про це повідомляє голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Він також зазначає, що є суттєві зміни у русі громадського транспорту.

"Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тролейбуси та трамваї не працюють через зледеніння тролей, а швидкісний транспорт працює частково. Проте автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси у роботі.

По місту чимало повалених дерев, завали від яких ліквідують комунальні бригади та рятувальники. Зазначається, що працювали вони всю ніч та на ранок продовжують роботу.

"Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка", — додає Вілкул.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні сильно погіршилися погодні умови. У результаті цього у деяких регіонах виникли ускладнення на дорогах.