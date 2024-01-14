Часть Кривого Рога осталась без тепла: подробности (карта)

Работы над восстановлением продолжаются

В Кривом Роге часть жителей осталась без тепла. Причиной тому стало повреждение на магистральном трубопроводе.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу в "Теплоцентрале". Без тепла остались десятки многоэтажек в Покровском и Саксаганском районах.

Возникло критическое повреждение, требующее немедленного устранения, сообщает пресс-служба предприятия. Сейчас идет ремонт, а тепло в доме планируют вернуть сегодня.

Содружества, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;

ул. Содружества

Маршала Василевского, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;

ул. Маршала Василевского

Спасская, 1-4;

ул. Спасская

200-летие Кривого Рога, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

ул. 200-летие Кривого Рога

Специалисты АО "Криворожская теплоцентраль" прилагают максимум усилий, чтобы уже сегодня возобновить услугу по поставке тепловой энергии и извиняются за временные неудобства, — говорится в сообщении предприятия.

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