Частина Кривого Рогу залишилась без тепла: подробиці (карта)

Роботи над відновленням тривають

У Кривому Розі частина жителів залишилась без тепла. Причиною цього стало пошкодження на магістральному трубопроводі.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу в "Теплоцентралі". Без тепла лишилась десятки багатоповерхівок в Покровському та Саксаганському районах.

Виникло критичне пошкодження, яке потребує негайного усунення, повідомляє пресслужба підприємства. Наразі триває ремонт, а тепло в оселі планують повернути сьогодні.

Співдружності, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;

вул. Співдружності

Маршала Василевського, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;

вул. Маршала Василевського

Спаська, 1-4;

вул. Спаська

200-річчя Кривого Рогу, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

вул. 200-річчя Кривого Рогу

Фахівці АТ "Криворізька теплоцентраль" прикладають максимум зусиль, аби вже сьогодні відновити послугу з постачання теплової енергії та перепрошують за тимчасові незручності, — йдеться у повідомленні підприємства.

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