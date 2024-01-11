Боржники, покваптесь: стало відомо, коли почнуть відключати світло за несплату

Мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені вже немає

З понеділка 29 січня столичний енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників. Це відбудеться з огляду на скасування Кабінетом міністрів мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню.

Таку заяву зробив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону. Боржники, яким загрожує відключення електроенергії, отримають відповідні сповіщення.

Коваленко зауважив, що є два типи попереджень. Перше — це сповіщення про наявний борг та рекомендація його погасити. Роблять це працівники компанії усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей.

Другий тип попередження вже передує безпосередньо відключенню споживача.

"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, — ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів — для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", — зауважив гендиректор Yasno.

Проте це не означає, що всі боржники з 29 січня почнуть отримувати сповіщення.

"Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій — це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше", — пояснив він.

Коваленко наголосив, що відключення відбудеться через 10 днів після отримання саме попередження.

Як цього уникнути

Уникнути такого сценарію можливо — треба сплатити заборгованість. Якщо ж фінансової можливості на це немає, то в Yasno також знайдуть, як допомогти.

"Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", — зазначив Коваленко.

І, звичайно, що для відновлення електропостачання потрібно сплатити борг.

"Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", — зауважив гендиректор Yasno.

Раніше "Телеграф" писав, що є три способи позбутися заборгованості швидко та просто.