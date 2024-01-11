Должники, поторопитесь: стало известно, когда начнут отключать свет за неуплату

Моратория на отключение коммунальных услуг и начисление пени уже нет

С понедельника 29 января столичный энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников. Это произойдет с учетом отмены Кабинетом министров моратория на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению.

Такое заявление сделал генеральный директор компании Сергей Коваленко в эфире Национального телемарафона. Должники, которым грозит отключение электроэнергии, получат соответсвующее уведомления.

Коваленко отметил, что есть два типа предупреждений. Первое – это уведомление об имеющемся долге и рекомендация его погасить. Делают это сотрудники компании всеми методами, начиная от SMS, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям.

Второй тип предупреждения уже предшествует непосредственно отключению потребителя.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (заплатить долги, — ред.). И через 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней — для того, чтобы выйти из ситуации и погасить долг", — заметил гендиректор Yasno.

Однако это не означает, что все должники с 29 января начнут получать уведомления.

"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий — это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которые год и больше ", – объяснил он.

Коваленко отметил, что отключение произойдет через 10 дней после получения именно предупреждения.

Как этого избежать

Избежать такого сценария можно — нужно заплатить задолженность. Если же финансовой возможности на это нет, то у Yasno также найдут как помочь.

"Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, за которым человек платит", — отметил Коваленко.

И, конечно, что для восстановления электроснабжения нужно уплатить долг.

"После этого нужно будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", — отметил гендиректор Yasno.

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