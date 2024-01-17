Трагедия во Львовской области: дедушка пытался спасти внучку и накрыл ее своим телом

Огонь быстро охватил дом

Во вторник, 16 января, во Львовской области вспыхнул пожар, в результате которого погиб пенсионер и двухлетний ребенок. Возгорание произошло в трехкомнатном одноэтажном деревянном жилом доме.

Спасателям в 14:18 поступило сообщение о пришествии в городе Самбор на ул. Милярская, во Львовской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

К моменту прибытия пожарных к месту происшествия мансардное помещение дома было охвачено огнем. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Сильно захламленный дом образовал сложность для тушения пожара. Спасатели с помощью лестницы спасли женщину 1965 года рождения, которая стояла на балконе и звала на помощь.

По словам очевидцев, в квартире находились мужчина и ребенок, поэтому спасатели приступили к поиску людей. Но, к сожалению, на месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, 61-летнего мужчины, и его двухлетней внучки.

Как отмечают пожарные, вероятно дедушка пытался спасти внучку и накрыл своим телом ребенка. Ведь спасатели обнаружили девочку под телом дедушки.

В 15:12 пожар был локализован и в 16:42 ликвидирован. Огнем уничтожена и повреждена крыша, стены, вещи домашнего обихода.

К ликвидации возгорания привлекалось 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве посреди дороги вспыхнула маршрутка. В результате происшествия никто не пострадал.