В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка: фото с места и детали

Причина возгорания пока остается неизвестной

Утром в Голосеевском районе Киева на проезжей части загорелось маршрутное такси. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Инцидент случился на проспекте Академика Глушкова. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

"16 января в 06:48 поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова. Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, которое находилось на проезжей части дороги", — говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован уже к 07:17. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Маршрутка получила значительные повреждения.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 января в Соломенском районе Киева случился пожар в ТРЦ "Cosmo". В связи с задымлением на этажах, людей эвакуировали из здания. Как позже стало известно, причиной этого происшествия стал умышленный поджог, который в парке развлечений совершил ребенок. Его родителей вызвали в полицию для дачи показаний.