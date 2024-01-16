У Києві посеред дороги спалахнула маршрутка: фото з місця та деталі

Причина займання поки що залишається невідомою

Вранці у Голосіївському районі Києва на проїжджій частині спалахнуло маршрутне таксі. Внаслідок події жертв та постраждалих немає.

Інцидент трапився на проспекті Академіка Глушкова. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у пресслужбі ДСНС України у Києві.

"16 січня о 06:48 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова. Займання сталося у моторному відсіку маршрутного таксі, яке знаходилося на проїжджій частині дороги", — йдеться у повідомленні.

Пожежу було повністю ліквідовано вже до 07:17. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Маршрутка зазнала значних пошкоджень.

Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 січня в Солом’янському районі Києва сталася пожежа у ТРЦ "Cosmo". У зв’язку із задимленням на поверхах людей евакуювали з будівлі. Як пізніше стало відомо, причиною цієї події став навмисний підпал, який у парку розваг здійснила дитина. Її батьків викликали до поліції для надання свідчень.