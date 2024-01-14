Пожежу в торговому центрі у Києві спричинив 7-річний хлопчик: поліцейські розповіли подробиці

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.

У суботу, 13 січня, у Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у ТРЦ "Cosmo". Відомо, що підпал здійснив 7-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Києва. Правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу.

Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик — відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.

Поліція звернулась до громадян і закликала спілкуватись зі своїми дітьми. А також пояснювати їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами.

Нагадаємо, що загоряння сталося в одному з приміщень торгового центру розташованому на четвертому поверсі. За попередніми даними, почала горіти дитяча ігрова з батутами. Під час гасіння пожежі було евакуйовано близько 200 людей.

До медиків за допомогою звернулися троє людей — чоловік, жінка та 8-річна дівчинка. Усі мали симптоми отруєння продуктами горіння. Їм надали медичну допомогу, від госпіталізації усі відмовилися. Відомо, що чоловік та жінка працювали у цьому ТРЦ, а дівчинка була відвідувачкою.

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