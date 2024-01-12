Гори наркотиків і пачки грошей: у Києві викрили міжнародне наркоугруповання (фото, відео)

До злочинного угруповання входили жителі Києва та Київської області

Столичним правоохоронцям вдалося припинити діяльність організованого наркоугруповання до складу якого входило дев’ять осіб. Зловмисники налагодили канал постачання заборонених речовин з-за кордону до України та реалізовували їх через закритий Телеграм-канал.

Такий "бізнес" приносив злочинцям близько 100 мільйонів гривень прибутку на рік. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

У рамках слідства правоохоронці провели 15 оперативних закупівель та 23 санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, а також оглянули їх транспортні засоби та гаражі.

В автопарку угруповання — елітні авто

Як виявилося, до складу угруповання входило дев’ять мешканців Києва та Київської області віком від 27 до 53 років. Організатором же виступав 35-річний киянин, який забезпечував постачання наркотиків та психотропів з-за кордону до України. Він також був адміністратором закритого Телеграм-каналу, в якому пропонували придбати всім бажаючим заборонені речовини.

Зберігав та фасував "товар" 53-річний громадянин іноземної держави. Решта учасників угруповання виконували роль "кур’єрів" і доставляли наркотики "клієнтам".

Товар фасував громадянин іноземної держави

Товар фасував громадянин іноземної держави

Усіх основних учасників наркоугруповання затримали під час проведення масштабної спецоперації, участь у якій брало понад 100 столичних поліцейських.

Під час серії одночасних обшуків у них вилучили розфасовані кокаїн, мефедрон, канабіс, пігулки МДМА, майже дві тисячі електронних сигарет з екстрактом каннабісу та близько півтори тисячі додаткових картриджів до них.

Електронні сигарети з екстрактом канабісу

Крім того, вилучено зброю з патронами, обладнання для майнінгу криптовалюти, гроші, мобільні телефони, ноутбуки, брендовані та прозорі пакети для фасування, банківські картки. Також у зловмисників вилучено автомобілі Mazda CХ-5, Mercedes, Subaru, Tesla model S, Volkswagen, КІА та Renault.

Вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 20 мільйонів гривень.

У зловмисників вилучили гори наркотиків

У зловмисників вилучили гори наркотиків

Також у фігурантів знайшли зброю, гроші, техніку та багато іншого

У зловмисників вилучили гори наркотиків

У зловмисників вилучили гори наркотиків

Зловмисників затримано. Членам наркоугруповання повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 КК України: "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Однак, після проведення всіх необхідних експертиз вирішуватиметься питання про перекваліфікацію цього злочину на більш тяжкий.

Відповідно до санкції статті їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у столиці водій маршрутки "Малин-Київ" збував наркотики прямо на зупинці громадського транспорту. Наркоторговця затримали, а за його місцем проживання провели санкціонований обшук. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.