Лікував депресію та підсів на наркотики? У компанії Ілона Маска пояснили причини його витівок - ЗМІ

У списку вподобань не тільки марихуана та кетамін

Члени правління компанії Ілона Маска та її керівники висловили серйозне занепокоєння тим, що його провокаційні витівки можуть бути не стільки проявом креативної натури. Причиною можуть бути проблеми з психічним здоровʼям та їхнє подолання за допомогою наркотичних речовин.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що у списку того, що вживав на приватних вечірках по всьому світу Ілон Маск, ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби. Раніше бізнесмен курив марихуану на публіці та заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Близьке оточення 52-річного мільярдера каже, що він продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Це викликає неабияке занепокоєння, адже може спричинити кризу здоров'я або зашкодити бізнесу.

Цілком можливо, що вживання наркотичних речовин може поставити під загрозу мільярдні державні контракти SpaceX, активи інвесторів на суму близько 1 трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США.

Водночас адвокат Ілона Маска Алекс Спіро заявив, що бізнесмен "регулярно і систематично проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи їх не провалював".

Ба більше, оточення мільярдера вже звикло до його нестабільної поведінки. Хоча деякі керівники SpaceX, які давно працюють з ним, помітили зміни на корпоративному заході наприкінці 2017 року, присвяченому новітній ракеті компанії, на яку він прийшов із запізненням.

Коли Маск нарешті вийшов на сцену, він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, неодноразово називаючи прототип ракети SpaceX Big Falcon Rocket "великою довбаною ракетою".

Після цього відбулась зустріч керівники SpaceX, де у приватних розмовах вони висловили свої побоювання, що Маск був під впливом наркотиків. Один з них описав подію як "безглузду", "ненормальну" і "гідну жалю".

Будь-яке незаконне вживання наркотиків, окрім порушення федеральних контрактів, суперечить політиці компаній SpaceX і Tesla. Ба більше, це ставить під сумнів виконавчу роль Маска в публічній компанії Tesla, де рада директорів зобов'язана перед акціонерами здійснювати нагляд за менеджментом.

Причина може бути не тільки в наркотиках

Ще однією за однією версією така поведінка мільярдера може бути спричинена постійним недосипанням.

У Tesla і X Маск не рідко говорив, що регулярно спав у офісі. Він часто надсилає електронні листи лейтенантам компанії посеред ночі та проводить робочі зустрічі опівночі. За його словами, він працює майже безперервно.

Проте, Маск та його колеги пов'язують його нестабільну поведінку в офісі з психічним здоров'ям. У 2017 році користувач Twitter запитав, чи є у нього біполярний розлад, який може викликати перепади настрою, на що Маск відповів ствердно, хоча і сказав, що не має діагнозу.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, у 2023 році Ілон Маск вживав мікродози кетаміну для лікування депресії, а також приймав повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які "зомбують" людей.

У чому біда кетаміну

Кетамін — це "дисоціативний наркотик", який може впливати на зорове та слухове сприйняття людини, а також викликати "усунення від реальності", згідно з даними Фонду алкоголю та наркотиків. Препарат зазвичай використовується в медицині як анестетик, але також може використовуватися нелегально як наркотик для вечірок. Препарат може продаватися у вигляді білого порошку, розчиненого в рідині, або продаватися у вигляді таблеток.

Використання кетамін для лікування депресії вивчалося в деяких клінічних випробуваннях, але Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США офіційно не схвалило кетамін для лікування проблем із психічним здоров'ям.

Проте відомо, що протягом більш як десяти років деякі медики прописували цей препарат своїм пацієнтам саме для лікування проблем із психікою.

Раніше "Телеграф" писав, що Tesla Cybertruck, розрекламований пікап авторства Ілона Маска, про який говорили, що він ніколи не продаватиметься в Європі, приїхав в Україну. Автомобіль продають в Одесі.