Лечил ли депрессию и подсел на наркотики? В компании Илона Маска объяснили причины его выходок — СМИ

В списке предпочтений не только марихуана и кетамин

Члены правления компании Илона Маска и ее руководители выразили серьезную обеспокоенность тем, что его провокационные проделки могут быть не столько проявлением креативной натуры. Причиной могут быть проблемы с психическим здоровьем и преодоление их с помощью наркотических веществ.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В списке того, что употреблял на частных вечеринках по всему миру Илон Маск, ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы. Ранее бизнесмен курил марихуану на публике и заявлял, что имеет рецепт психоделического кетамина.

Близкое окружение 52-летнего миллиардера говорит, что он продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин. Это вызывает немалую обеспокоенность, ведь может повлечь за собой кризис здоровья или повредить бизнесу.

Вполне возможно, что употребление наркотических веществ может подвергнуть угрозе миллиардные государственные контракты SpaceX, активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США.

В то же время, адвокат Илона Маска Алекс Спиро заявил, что бизнесмен "регулярно и систематически проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда их не проваливал".

Более того, окружение миллиардера уже привыкло к его нестабильному поведению. Хотя некоторые руководители SpaceX, давно работающие с ним, заметили изменения на корпоративном мероприятии в конце 2017 года, посвященном новейшей ракете компании, на которую он пришел с опозданием.

Когда Маск наконец-то вышел на сцену, он неразборчиво говорил и путался в словах около 15 минут, неоднократно называя прототип ракеты SpaceX Big Falcon Rocket "большой долбанной ракетой".

После этого состоялась встреча руководители SpaceX, где в частных разговорах они выразили опасения, что Маск был под влиянием наркотиков. Один из них описал событие как "бессмысленное", "ненормальное" и "достойное сожаления".

Любое незаконное употребление наркотиков, кроме нарушения федеральных контрактов, противоречит политике компаний SpaceX и Tesla. Более того, это ставит под сомнение исполнительную роль Маска в публичной компании Tesla, где совет директоров обязан перед акционерами осуществлять надзор за менеджментом.

Причина может быть не только в наркотиках

Еще одной по одной версии такое поведение миллиардера может быть вызвано постоянным недосыпанием.

В Tesla и X Маск не редко говорил, что регулярно спал в офисе. Он часто посылает электронные письма лейтенантам компании посреди ночи и проводит рабочие встречи в полночь. По его словам, он работает почти беспрерывно.

Однако Маск и его коллеги связывают его нестабильное поведение в офисе с психическим здоровьем. В 2017 году пользователь Twitter спросил, есть ли у него биполярное расстройство, которое может вызвать перепады настроения, на что Маск ответил утвердительно, хотя и сказал, что не имеет диагноза.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, в 2023 году Илон Маск принимал микродозы кетамина для лечения депрессии, а также принимал полные дозы на вечеринках. После публикации статьи Маск написал в твиттере, что кетамин является лучшим способом борьбы с депрессией по сравнению с чаще назначаемыми антидепрессантами, которые "зомбируют" людей.

В чем беда кетамина

Касторовое масло – это "диссоциативный наркотик", который может влиять на зрительное и слуховое восприятие человека, а также вызвать "устранение от реальности", согласно данным Фонда алкоголя и наркотиков. Препарат обычно используется в медицине в качестве анестетика, но также может использоваться нелегально как наркотик для вечеринок. Препарат может продаваться в виде белого порошка, растворенного в жидкости или продаваться в виде таблеток.

Использование кетамина для лечения депрессии изучалось в некоторых клинических испытаниях, но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально не одобрило кетамин для лечения проблем с психическим здоровьем.

Однако известно, что более десяти лет некоторые медики прописывали этот препарат своим пациентам именно для лечения проблем с психикой.

Ранее "Телеграф" писал, что Tesla Cybertruck, разрекламированный пикап авторства Илона Маска, о котором говорили, что он никогда не будет продаваться в Европе, приехал в Украину. Автомобиль продается в Одессе.