Первый Tesla Cybertruck уже в Украине: авто продают вдвое дороже, чем в США (фото)

Продают вдвое дороже, чем купили

Tesla Cybertruck, разрекламированный пикап авторства Илона Маска, о котором говорили, что он никогда не будет продаваться в Европе, приехал в Украину. Автомобиль продается в Одессе.

Интересно, что продавец просит за фургон 200 тысяч долларов. Соответствующее объявление выложили на инстаграм-странице @autobazar_ua 1.

В объявлении говорится, что это тюнингованный автомобиль, в который, помимо собственно его стоимости, вложили 35 тысяч долларов. Сообщается, что аналогов этого пикапа нет ни в Украине, ни в мире.

Подробности

Машина имеет пробег в 13 тысяч километров. Запас хода составляет 800 километров, максимальная скорость – 209 км/ч.

Tesla Cybertruck в США стоит 100 тысяч долларов. Если к этой сумме добавить 35 тысяч на тюнинг, то все равно выходит, что цена сильно завышена. Из-за этого соцсети разразились комментариями. "Телеграф" выбрал самые интересные из них.

Справка. Tesla Cybertruck – новый электромобиль в кузове пикап 2023 года выпуска. В зависимости от модели запас хода составляет до 804 км. В начале производства автомобиля Илон Маск обещал, что его творение обойдется в 40 тысяч долларов, но к моменту запуска пикап подорожал в несколько раз. Первые автомобили уже приехали к своим владельцам.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Ужгороде был замечен суперкар McLaren за четверть миллиона долларов. Автомобиль находится в словацкой регистрации.