Перший Tesla Cybertruck уже в Україні: авто продають вдвічі дорожче, ніж в США (фото)

Продають вдвічі дорожче, ніж купили

Tesla Cybertruck, розрекламований пікап авторства Ілона Маска, про який говорили, що він ніколи не продаватиметься в Європі, приїхав в Україну. Автомобіль продають в Одесі.

Цікаво, що продавець просить за фургон аж 200 тисяч доларів. Відповідне оголошення виклали на інстаграм-сторінці @autobazar_ua1.

В оголошенні йдеться, що це тюнінгований автомобіль, у який, крім власне його вартості, вклали 35 тисяч доларів. Повідомляється, що аналогів цього пікапа немає ні в Україні, ні у світі.

Деталі

Машина має пробіг 13 тисяч кілометрів. Запас ходу складає 800 кілометрів, максимальна швидкість — 209 км/год.

Tesla Cybertruck в США коштує 100 тисяч доларів. Якщо до цієї суми додати 35 тисяч на тюнінг, то все одно виходить, що ціна сильно завищена. Через це соцмережі вибухнули коментарями. "Телеграф" обрав найцікавіші із них.

Довідка. Tesla Cybertruck — новий електромобіль у кузові пікап 2023 року випуску. Залежно від моделі запас ходу складає до 804 км. На початку виробництва автомобіля Ілон Маск обіцяв, що його творіння вартуватиме 40 тисяч доларів, але до моменту запуску пікап подорожчав у кілька разів. Перші автомобілі уже приїхали до своїх власників.

Як повідомляв раніше "Телеграф", в Ужгороді помітили суперкар McLaren за чверть мільйона доларів. Автомобіль перебуває на словацькій реєстрації.