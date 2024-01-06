В Ужгороді помітили суперкар McLaren за чверть мільйона доларів (відео)

Це розкішне авто роз'їжджає вулицями невеличкого міста

Нещодавно в Україні помітили один із найдорожчих авто світу. Йдеться про McLaren GT.

Суперкар зняли на відео в Ужгороді. Відповідний ролик опублікували на інстаграм-сторінці mclaren.of.ukraine.

На відео видно, що суперкар має словацькі номерні знаки. Наразі не відомо, чи будуть його реєструвати в Україні, чи він тут проїздом. У коментарях пишуть, що суперкар бачили ще влітку на дорогах Закарпатської області.

Чим унікальний McLaren GT

McLaren GT 2019 року – це не просто машина. Це витвір інженерного мистецтва, яке об'єднує в собі естетику Grand Tourer та відмінну динаміку. Це є характерним для бренду McLaren. Це авто відзначається рядом особливостей, що роблять його унікальним.

Однією з ключових особливостей McLaren GT є його конструкція. Виробник використовує інноваційний монокок, виготовлений із вуглецевого волокна, що не тільки забезпечує високу міцність, але й дозволяє зменшити вагу автомобіля, підвищуючи ефективність та динаміку.

Двигун McLaren GT – 4.0-літровий бітурбований V8, здатний розганятися від 0 до 100 км/год за близько 3.2 секунди. Завдяки інтегрованій трансмісії та системі керування водінням, автомобіль вражає своєю ефективністю та контролем.

Щодо вартості, McLaren GT 2019 року входить в сегмент розкішних Grand Tourer. Щодо прайсу, то він може суттєво варіюватися залежно від конфігурації та додаткових опцій. Базова ціна для цього автомобіля розпочиналася приблизно з $210,000, але вона може збільшуватися з урахуванням індивідуальних вимог та налаштувань клієнта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну привезли позашляховик, створений скандальним британським мільярдером. Його звинуватили у плагіаті.