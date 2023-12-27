Залишили гнити під гаражами: у Києві виявили рідкісні спорткари (фото)

Як можна так взяти і відмовитись від спортивних легенд?!

Важко здогадатися, що може такого трапитись у житті, щоб залишити три спортивні автомобілі, та й ще й тюнінговані, гнити просто неба на роки. Вочевидь, дізнатись не вийде, але це реальність. До того ж в українській столиці.

У Києві біля гаражного кооперативу виявили три покинуті спортивні Mitsubishi, один із яких є доволі рідкісним. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO

Найцікавішим у цій колекції є повнопривідне купе Mitsubishi GTO. Ця модель випускалася лише для японського ринку — вона з правим кермом. По суті це є переобладнана 3000GT. Під капотом цього автомобіля встановлено 226-сильний двигун V6 об’ємом у 3 літри.

Згідно з базою номерів, цей автомобіль 1982 року випуску. Остання перереєстрація відбулась 3 роки тому. Так автомобіль виглядав при купівлі. Схоже, новий власник добре його відремонтував.

Mitsubishi Lancer Evolution III

Mitsubishi Lancer Evolution III — дуже рідкісний екземпляр. Наразі немає інформації, чи цей автомобіль є єдиним в Україні, але це ймовірно. Йдеться про седан з правим кермом, який також продавався лише на японському ринку. Цікаво, що автомобіль має російські номерні знаки.

Mitsubishi Eclipse

Останній автомобіль — Mitsubishi Eclipse першого покоління. Це спортивний автомобіль, який вироблявся спільно з Chrysler і Plymouth. Випуск розпочався у 1989 році і тривав до 1994 року. Він отримав популярність завдяки своєму стильному дизайну та високим характеристикам продуктивності, завдяки використанню техніки та механізмів відомих спортивних автомобілів. На фото видно, що цей екземпляр розбитий.

Раніше "Телеграф" писав про покинуті на іспанській фермі Lamborghini. Їх залишили на довгих 20 років.