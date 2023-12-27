Оставили гнить под гаражами: в Киеве обнаружили редкие спорткары (фото)

Как можно так взять и отказаться от спортивных легенд?

Трудно догадаться, что может такого случиться в жизни, чтобы оставить три спортивных автомобиля, да еще и тюнингованные, гнить под открытым небом на годы. Очевидно, узнать не получится, но это реальность. К тому же, в украинской столице.

В Киеве возле гаражного кооператива обнаружили три заброшенных спортивных Mitsubishi, один из которых довольно редок. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO

Самое интересное в этой коллекции — полноприводное купе Mitsubishi GTO. Эта модель выпускалась только для японского рынка – она с правым рулем. В сущности это переоборудованный 3000GT. Под капотом этого автомобиля установлен 226-сильный двигатель V6 объемом 3 литра.

Согласно базе номеров, этот автомобиль 1982 года выпуска. Последняя перерегистрация прошла 3 года назад. Так автомобиль выглядел при покупке. Похоже, что новый владелец хорошо его отремонтировал.

Mitsubishi Lancer Evolution III

Mitsubishi Lancer Evolution III – очень редкий экземпляр. Пока нет информации, является ли этот автомобиль единственным в Украине, но это вероятно. Речь идет о седане с правым рулем, который также продавался только на японском рынке. Интересно, что автомобиль имеет русские номерные знаки.

Mitsubishi Eclipse

Последний автомобиль – Mitsubishi Eclipse первого поколения. Это спортивный автомобиль, который производился совместно с Chrysler и Plymouth. Выпуск начался в 1989 году и продолжался до 1994 года. Он получил популярность благодаря своему стильному дизайну и высоким характеристикам производительности, использованию техники и механизмов известных спортивных автомобилей. На фото видно, что этот экземпляр разбит.

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