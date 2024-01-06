В Ужгороде заметили суперкар McLaren за четверть миллиона долларов (видео)

Этот роскошный автомобиль разъезжает по улицам небольшого города.

Недавно в Украине заметили один из самых дорогих автомобилей мира. Речь идет о McLaren GT.

Суперкар сняли на видео в Ужгороде. Подходящий ролик опубликовали на инстаграмм-странице mclaren.of.ukraine.

На видео видно, что суперкар имеет словацкие номерные знаки. Пока неизвестно, будут ли его регистрировать в Украине, или он здесь проездом. В комментариях пишут, что суперкар видели летом на дорогах Закарпатской области.

Чем уникален McLaren GT

McLaren GT 2019 – это не просто машина. Это произведение инженерного искусства, объединяющего в себе эстетику Grand Tourer и отличную динамику. Это характерно для бренда McLaren. Это авто отличается рядом особенностей, делающих его уникальным.

Одной из ключевых особенностей McLaren GT является его конструкция. Производитель использует инновационный монокок, изготовленный из углеродного волокна, что не только обеспечивает высокую прочность, но и позволяет снизить вес автомобиля, повышая эффективность и динамику.

Двигатель McLaren GT – 4.0-литровый битурбированный V8, способный разгоняться от 0 до 100 км/ч около 3.2 секунды. Благодаря интегрированной трансмиссии и системе управления вождением автомобиль поражает своей эффективностью и контролем.

По стоимости McLaren GT 2019 года входит в сегмент роскошных Grand Tourer. Что касается прайса, он может существенно варьироваться в зависимости от конфигурации и дополнительных опций. Базовая цена для этого автомобиля начиналась примерно с $210,000, но она может увеличиваться с учетом индивидуальных требований и настроек клиента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину привезли внедорожник, созданный скандальным британским миллиардером. Его обвинили в плагиате.