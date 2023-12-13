Илон Маск снова оскандалился из-за Украины

Украина, по его мнению, может потерять Харьков и Одессу

Американский миллиардер Илон Маск, неоднократно делавший скандальные высказывания о боевых действиях в Украине, сделал очередное заявление о войне нашего государства с РФ.

Он согласился с тем, что Украина навсегда потеряла Крым, Донбасс и другие территории и ей нужен мирный договор. А впоследствии может лишиться Харькова и Одессы. Об этом сообщил телеграм-канал NEXTA.

Так, предприниматель и партнер венчурного фонда Дэвид Сакс, с которым часто переписывается Маск, написал в X (ранее — Twitter), что Киев "навсегда потерял Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожья". По его мнению, если власти Украины не заключат мирное соглашение сейчас, то потеряют "Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое". В ответ на это Маск написал: "Ваша оценка точна".

Напомним, что 11 ноября Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять "цвет украинской молодежи умирать в окопах". Бизнесмен сравнил боевые действия на Украине с Первой мировой войной. Он отметил, что обстановка на фронте сложилась таким образом, что украинское наступление приведет к большому количеству жертв.

25 ноября он заявил, что нехватка снарядов у США из-за помощи Украине вызывает тревогу.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению Илона Маска украинско-российская война — это "безнадежная ситуация". Американец призвал к прекращению огня. Кроме того, скандальный бизнесмен заявил, что Соединенные Штаты буквально "вступают в Третью мировую войну". Он считает, что политика США вынуждает россию вступать в союз с Ираном и Китаем и "на карту может быть поставлена ​​сама цивилизация".