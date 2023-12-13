Ілон Маск знову оскандалився через Україну

Україна, на його думку, може втратити Харків та Одесу

Американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово робив скандальні висловлювання про бойові дії в Україні, зробив чергову заяву про війну нашої держави з РФ.

Він погодився з тим, що Україна назавжди втратила Крим, Донбас та інші території та їй потрібен мирний договір. А згодом держава ще може позбутися Харкова та Одеси. Про це повідомив телеграм-канал NEXTA.

Так, підприємець та партнер венчурного фонду Девід Сакс, з яким часто переписується Маск, написав у X (раніше — Twitter), що Київ "назавжди втратив Крим, Донецьк, Луганськ, більшу частину Херсона та Запоріжжя". На його думку, якщо влада України не укладе мирну угоду зараз, то втратить "Харків, Одесу, решту Херсона та багато іншого". У відповідь Маск написав: "Ваша оцінка є точною" .

Нагадаємо, що 11 листопада Маск порадив президенту України Володимиру Зеленському не відправляти "колір української молоді вмирати в окопах". Бізнесмен порівняв бойові дії в Україні із Першою світовою війною. Він зазначив, що ситуація на фронті склалася таким чином, що український наступ призведе до великої кількості жертв.

25 листопада він заявив, що нестача снарядів у США через допомогу Україні викликає тривогу.

Раніше "Телеграф" писав, що , на думку Ілона Маска, українсько-російська війна — це "безнадійна ситуація". Американець закликав до припинення вогню. Крім того, скандальний бізнесмен заявив, що Сполучені Штати буквально "вступають до Третьої світової війни". Він вважає, що політика США змушує росію вступати в союз з Іраном і Китаєм і "на карту може бути поставлена ​​сама цивілізація".