Укр

Горы наркотиков и пачки денег: в Киеве разоблачили международную наркогруппировку (фото, видео)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2045
Во время обысков было обнаружено огромное количество наркотиков Новость обновлена 12 января 2024, 13:27
Во время обысков было обнаружено огромное количество наркотиков. Фото Полиция Киева

В преступпную группировку входили жители Киева и Киевской области

Столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность организованной наркогруппировки в состав которой входило девять человек. Злоумышленники наладили канал поставки запрещенных веществ из-за рубежа в Украину и реализовывали их через закрытый Телеграм-канал.

Такой "бизнес" приносил преступникам около 100 миллионов гривен прибыли в год. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

В рамках следствия правоохранители провели 15 оперативных закупок и 23 санкционированных обыска по местам жительства фигурантов, а также осмотрели их транспортные средства и гаражи.

В автопарке и группировки - элитные авто

Как оказалось, в состав группировки входило девять жителей Киева и Киевской области в возрасте от 27-ми до 53-х лет. Организатором же выступал 35-летний киевлянин, который обеспечивал поставки наркотиков и психотропов из-за рубежа в Украину. Он же являлся администратором закрытого Телеграмм-канала, в котором предлагали приобрести всем желающим запрещенные вещества.

Хранил и фасовал "товар" 53-летний гражданин иностранного государства. Все остальные участники группировки выполняли роль "курьеров" и доставляли наркотики "клиентам".

Товар фасовал гражданин иностранного государства
Товар фасовал гражданин иностранного государства

Всех основных участников наркогруппировки задержали во время проведения масштабной спецоперации, участие в которой принимало более 100 столичных полицейских.

Во время серии одновременных обысков у них изъяли расфасованные кокаин, мефедрон, каннабис, почти две тысячи электронных сигарет с экстрактом каннабиса и около полутора тысяч дополнительных картриджей к ним.

Электронные сигареты с экстрактом каннабиса

Кроме того, изъято оружие с патронами, оборудование для майнинга криптовалюты, деньги, мобильные телефоны, ноутбуки, брендированные и прозрачные пакеты для фасовки, банковские карты. Также у картеля изъяты автомобили Mazda CХ-5, Mercedes, Subaru, Tesla model S, Volkswagen, КИА и Renault.

Стоимость изъятых веществ, по предварительным подсчетам, по ценам "черного" рынка составляет более 20 миллионов гривен.

Горы наркотиков
У злоумышленников изъяли горы наркотиков
Также у фигурантов нашли оружие, деньги, технику и многое другое
У злоумышленников изъяли горы наркотиков
У злоумышленников изъяли горы наркотиков

Злоумышленники задержаны. Членам наркогруппировки сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины: "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Однако, после проведения всех необходимых экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации этого преступления на более тяжкое.

Согласно санкции статьи им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в столице водитель маршрутки "Малин-Киев" сбывал наркотики прямо на остановке общественного транспорта. Наркоторговца задержали, а по месут его жительства провели санкционированный обыск. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги:
#Киев #Наркотики #Полиция #Наркотрафик #Картель