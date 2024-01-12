Горы наркотиков и пачки денег: в Киеве разоблачили международную наркогруппировку (фото, видео)

В преступпную группировку входили жители Киева и Киевской области

Столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность организованной наркогруппировки в состав которой входило девять человек. Злоумышленники наладили канал поставки запрещенных веществ из-за рубежа в Украину и реализовывали их через закрытый Телеграм-канал.

Такой "бизнес" приносил преступникам около 100 миллионов гривен прибыли в год. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

В рамках следствия правоохранители провели 15 оперативных закупок и 23 санкционированных обыска по местам жительства фигурантов, а также осмотрели их транспортные средства и гаражи.

В автопарке и группировки - элитные авто

Как оказалось, в состав группировки входило девять жителей Киева и Киевской области в возрасте от 27-ми до 53-х лет. Организатором же выступал 35-летний киевлянин, который обеспечивал поставки наркотиков и психотропов из-за рубежа в Украину. Он же являлся администратором закрытого Телеграмм-канала, в котором предлагали приобрести всем желающим запрещенные вещества.

Хранил и фасовал "товар" 53-летний гражданин иностранного государства. Все остальные участники группировки выполняли роль "курьеров" и доставляли наркотики "клиентам".

Товар фасовал гражданин иностранного государства

Товар фасовал гражданин иностранного государства

Всех основных участников наркогруппировки задержали во время проведения масштабной спецоперации, участие в которой принимало более 100 столичных полицейских.

Во время серии одновременных обысков у них изъяли расфасованные кокаин, мефедрон, каннабис, почти две тысячи электронных сигарет с экстрактом каннабиса и около полутора тысяч дополнительных картриджей к ним.

Электронные сигареты с экстрактом каннабиса

Кроме того, изъято оружие с патронами, оборудование для майнинга криптовалюты, деньги, мобильные телефоны, ноутбуки, брендированные и прозрачные пакеты для фасовки, банковские карты. Также у картеля изъяты автомобили Mazda CХ-5, Mercedes, Subaru, Tesla model S, Volkswagen, КИА и Renault.

Стоимость изъятых веществ, по предварительным подсчетам, по ценам "черного" рынка составляет более 20 миллионов гривен.

Горы наркотиков

У злоумышленников изъяли горы наркотиков

Также у фигурантов нашли оружие, деньги, технику и многое другое

У злоумышленников изъяли горы наркотиков

У злоумышленников изъяли горы наркотиков

Злоумышленники задержаны. Членам наркогруппировки сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины: "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Однако, после проведения всех необходимых экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации этого преступления на более тяжкое.

Согласно санкции статьи им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в столице водитель маршрутки "Малин-Киев" сбывал наркотики прямо на остановке общественного транспорта. Наркоторговца задержали, а по месут его жительства провели санкционированный обыск. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.