З пакетом АТБ та "Київським тортом": меми та жарти про приїзд британського прем’єра в Україну (фото)

Українці радісно сприйняли візит британського прем’єра до Києва

Прем’єр-міністр Велико Британії Ріші Сунак прибув до України сьогодні, 12 січня. Він має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та обговорити подальшу військову допомогу та співпрацю двох країн.

Але не встиг британський міністр зійти з поїзда, причому у прямому розумінні, як у мережі вже створили меми за його участю. "Телеграф" зібрав найяскравіші реакції українців на прибуття важливого гостя.

На фото, яке вже встигло стати мемом, Ріші Сунак стоїть на виході з вагона "Укрзалізниці", а на пероні йдуть дві провідниці. До цього знімку прималювали знаменитий "Київський торт" та пакет АТБ. Також провідниці "обговорювали", що британський прем’єр курив айкос у тамбурі та всю ніч "наказував, кого бомбити".

Крім того, українців збентежив зовнішній вигляд британського прем’єра — одягнений він був явно не сьогоднішній погоді. Нагадаємо, що напередодні ввечері Київ накрила сніжна буря, а Ріші Сунак вийшов із вагона без шапки, у легких кросівках та куртці без шарфа. У мережі переживають, як би британський прем’єр не захворів. Загалом українці раді приїзду високопоставленого гостя та вдячні Великій Британії за допомогу, вже надану та подальшу. Особливо уважні українці звернули увагу на те, що колишньому прем’єру Британії Борису Джонсону УЗ подарувала фірмову шапку, а нинішнього главу уряду таким презентом не порадували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до України приїде міністр з Угорщини, але не Віктор Орбан. Стало відомо, з ким і коли він зустрінеться.