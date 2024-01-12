С пакетом АТБ и "Киевским тортом": мемы и шутки про приезд британского премьера в Украину (фото)

Украинцы радостно восприняли визит британского премьера в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Украину сегодня, 11 января. Он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и обсудить дальнейшую военную помощь и сотрудничество двух стран.

Но не успел британский министр сойти с поезда, причем в прямом смысле, как в сети уже создали мемы с его участием. "Телеграф" собрал наиболее яркие реакции украинцев на прибытие важного гостя.

На фото, которое уже успело стать мемом, Риши Сунак стоит на выходе из вагона "Укрзализныци", а на перроне идут две проводницы. К этому снимку пририсовали знаменитый "Киевский торт" и пакет АТБ. Также проводницы "обсуждали", что британский премьер курил айкос в тамбуре и всю ночь "приказывал, кого бомбить".

Кроме того, украинцев смутил внешний вид британского премьера — одет он был явно не по сегодняшней погоде. Напомним, что накануне вечером Киев накрыла снежная буря, а Риши Сунак вышел из вагона без шапки, в легких кроссовках и куртке без шарфа. В сети переживают, как бы британский премьер не заболел. В целом украинцы рады приезду высокопоставленного гостя и благодарны Великобритании за помощь, уже оказанную и дальнейшую. Особо внимательные украинцы обратили внимание, что бывшему премьеру Британии Борису Джонсону УЗ подарила фирменную шапку, а нынешнего главу правительства таким презентом не порадовали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину приедет министр из Венгрии, но не Виктор Орбан. Стало известно, с кем и когда он встретится.