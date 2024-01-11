Орбан отправляет в Украину своего министра: когда приедет и с кем встретится

Темой разговора станет организация встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана

В Ужгороде на 29 января запланирована встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Суспільному". По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", – рассказал представитель МИД.

Андрей Ермак в конце декабря провел телефонный разговор с Петером Сийярто. Тогда он сообщил о работе "над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем". В ходе телефонных переговоров была обсуждена тема продвижения Украины по евроинтеграционному пути

Ранее "Телеграф" писал, что Кулеба рассказал о непубличном сигнале после встречи с Сийярто. По его словам, Венгрия в принципе не выступает против членства Украины в ЕС.