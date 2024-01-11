Орбан відправляє в Україну свого міністра: коли приїде та з ким зустрінеться

Темою розмови стане організація зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана

В Ужгороді на 29 січня запланована зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Суспільному". За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", – розповів представник МЗС.

Андрій Єрмак наприкінці грудня провів телефонну розмову з Петером Сійярто. Тоді він повідомив про роботу "над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому". Під час телефонних переговорів було обговорено тему просування України євроінтеграційним шляхом

Раніше "Телеграф" писав, що Кулеба розповів про непублічний сигнал після зустрічі з Сійярто. За його словами, Угорщина в принципі не виступає проти членства України в ЄС