Зустіріч Орбана та Зеленського віч-на-віч: на Банковій повідомили, про що говоритимуть

Офіс президента підготується до зустрічі - тем буде достатньо

Після згоди прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана особисто зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, та його в'їдливих коментарів, на Банковій розказали про що вони говоритимуть. Майбутні переговори з головою угорського уряду можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". Як він зазначає, тем для зустрічі віч-на-віч достатньо.

"Про наші двосторонні відносини – а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", — сказав Жовква, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.

Також він додав, що не оминуть на зустрічі тему економіки, будуть говорити про транзит між сусідніми державами.

"Ми, безумовно, підготуємо цей візит і будуть працювати команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", – додав Жовква.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Угорщина й Україна майже не мали особистих контактів на високому рівні. Але в останні тижні путінофіл Орбан все частіше "закидає" гучні заяви в сторону України. Саме це і стає підґрунтям до особистої зустрічі Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі розкритикували Віктора Орбана та назвали його "троянським конем", який руйнує європейську єдність та захищає інтереси Росії.