На Львовщине студенты избивали первокурсников: скандал с "посвящением" получил продолжение

Ребятам грозит реальный срок

Полиция Львовской области вручила подозрения четырем бывшим студентам одного из училищ Золочевского района, которые "посвятили" первокурсников избиением, по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса. Подозрение получили ребята в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Об этом Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщает на своем официальном сайте. Если ребят признают виновными, то им грозит срок до четырех лет лишения свободы. По этой статье также предусмотрена санкция ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, что в декабре в интернете появилось видео "посвящения" первокурсников в общежитии Червоненского высшего профессионального училища. На нем было видно, что ребята постарше надевают боксерскую перчатку и сильно бьют "новичков". Они били их в грудь и голову. Все действия снимали на телефон. Вскоре ролики появились в интернете, где их и обнаружили правоохранители во время регулярного мониторинга.

В училище отреагировали на скандал. Провинившихся студентов исключили из учебного заведения, а также выселили из общежития. Теперь ребятам придется ответить за свои действия перед законом.

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