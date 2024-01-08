На Львівщині студенти били першокурсників: скандал із "посвятою" отримав продовження

Молодикам загрожує реальний термін

Поліція Львівської області вручила чотирьом колишнім студентам одного з училищ Золочівського району, які "посвятили" першокурсників побиттям, підозру за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу. Підозру отримали хлопці віком 17, 18 та 19 років.

Про це Головне управління Національної поліції на Львівщині повідомляє на своєму офіційному сайті. Якщо хлопців визнають винними, то їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі, за цією статтею також передбачено санкцію обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, що у грудні в інтернеті з’явилося відео "посвяти" першокурсників у гуртожитку Червоненського вищого професійного училища. На ньому було видно, що старші хлопці одягають боксерську рукавичку і сильно б’ють "новачків". Вони били їх у груди та голову. Усі дії знімали на телефон. Незабаром ролики з’явилися в інтернеті, де їх виявили правоохоронці під час регулярного моніторингу.

В училищі відреагували на скандал. Студентів, які провинилися, виключили з навчального закладу, а також виселили з гуртожитку. Тепер хлопцям доведеться відповісти за свої дії перед законом.

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