Трагедія на Львівщині: дідусь намагався врятувати онучку та накрив її своїм тілом

Вогонь швидко охопив оселю

У вівторок, 16 січня, на Львівщині спалахнула пожежа, внаслідок якої загинув пенсіонер та дворічна дитина. Займання сталося в одноповерховому трьох квартирному дерев’яному житловому будинку.

До рятувальників о 14:18 надійшло повідомлення про надзвичайну подію у місті Самбір на вул. Милярська, на Львівщині. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

На момент прибуття вогнеборців до місця події мансардне приміщення будинку було охоплено вогнем. Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Сильно захаращений будинок утворив складність для гасіння пожежі. Рятувальники за допомогою драбини врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.

Зі слів очевидців, у квартирі перебували чоловік та дитина, тому рятувальники розпочали пошук людей. Але, на жаль, на місці пожежі було виявлено тіло власника квартири, 61-річного чоловіка, та його дворічної внучки.

Як зазначають пожежники, ймовірно, дідусь намагався врятувати внучку і накрив своїм тілом дитину. Адже рятувальники знайшли дівчинку під тілом дідуся.

О 15:12 пожежу було локалізовано та о 16:42 ліквідовано. Вогнем знищено та пошкоджено дах, стіни, речі домашнього вжитку.

До ліквідації займання залучалось 22 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві посеред дороги спалахнула маршрутка. Внаслідок події ніхто не постраждав.