В Японии уже две партии вакцины Moderna оказались с подозрительным веществом

Почти 400 японцев получили прививки с примесями

В Японии, где 28 августа от американской вакцины Moderna умерли двое человек, в еще одной партии препаратов обнаружили посторонние вещества. Кроме того, почти 400 человек уже получили из нее прививки.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба префектуры Окинава.

Известно, что вакцину с примесями обнаружили в городе Наха. Там во время вакцинации в ампуле и еще двух шприцах увидели черное вещество, которое вызвало подозрения.

После детальной проверки в еще одном шприце обнаружили постороннее вещество розового цвета.

Как сообщили в префектуре (основной административно-территориальной единицы Японии) этой партией успели привить четыре сотни человек, но перед этим "врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах".

В СМИ пишут, что пока люди, вакцинированные препаратом с примесями, нормально себя чувствуют и не ощутили каких-либо изменений со здоровьем.

В префектуре рассказали о подозрительном факте, что номер партии вакцин с примесями отличается от трех других, которые перестали использовать из-за запрета министерства здравоохранения Японии.

Таким образом, в одном из центров вакцинации в префектуре Окинава пока что прекратили делать людям прививки этим препаратом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 июля 2021 года в Украину из США отправили вакцину от коронавируса Moderna. Всего в Украину должны поставить 2 млн доз препарата.

Напоминаем, что в Европейском агентстве по лекарственным средствам рассказали о новом побочном эффекте для мужчин после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.