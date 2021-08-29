В Японії вже дві партії вакцини Moderna виявилися з підозрілою речовиною

Майже 400 японців отримали щеплення вакциною з домішками

В Японії, де 28 серпня від американської вакцини Moderna померли двоє людей, у ще одній партії препаратів виявили сторонні речовини. Крім того, майже 400 осіб вже отримали з неї щеплення.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляє пресслужба префектури Окінава.

Відомо, що вакцину з домішками виявили у місті Наха. Там під час вакцинації в ампулі та ще двох шприцах побачили чорну речовину, яка викликала підозри.

Після детальної перевірки у ще одному шприці виявили сторонню речовину рожевого кольору.

Як повідомили в префектурі (основній адміністративно-територіальній одиниці Японії) цією партією встигли прищепити чотири сотні людей, але перед цим "лікарі візуально переконалися в чистоті речовини в шприцах".

У ЗМІ пишуть, що поки люди, вакциновані препаратом з домішками, нормально себе почувають і не відчули жодних змін зі здоров’ям.

У префектурі розповіли про підозрілий факт, що номер партії вакцин з домішками відрізняється від трьох інших, які перестали використовувати через заборону міністерства охорони здоров’я Японії.

Таким чином, в одному з центрів вакцинації в префектурі Окінава поки що припинили робити людям щеплення цим препаратом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 липня 2021 року в Україну із США відправили вакцину від коронавірусу Moderna. Всього в Україну повинні поставити 2 млн доз препарату.

Нагадуємо, що в Європейському агентстві з лікарських засобів розповіли про новий побічний ефект для чоловіків після вакцинації препаратами Pfizer/BioNTech і Moderna.