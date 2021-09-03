В Аргентине два огромных кита "поздравили" спортсменку с днем рождения необычным способом (видео)

Дрон снял на видео, как два огромных кита подплыли к девушке, занимающейся греблей

В Аргентине фотографу Макси Джонасу, который снимает дикую природу, удалось сделать удивительные фото и видео китов, которые из любопытства подплыли к человеку на минимальное расстояние.

Кадры столь необычного знакомства спортсменки и двух огромных млекопитающих фотограф выложил на своей странице в "Инстаграм".

Джонас сделал уникальные фото и видео случайно с помощью дрона, который пролетел над девушкой, занимающейся греблей. Ею оказалась Аналия Джорджетти, у которой, по счастливой случайности, в тот день был день рождения. Киты не испугали девушку, напротив — она сочла их присутствие "привилегией" и "волшебным моментом".

Напомним, в Египте исследователи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида доисторического кита с ногами. Этот вид относится к Protocetidae (Протоцетидам) — вымершим амфибиям, которые умели плавать и находиться на суше одновременно.

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