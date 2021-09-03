В Аргентине два огромных кита "поздравили" спортсменку с днем рождения необычным способом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 17
Дрон снял на видео, как два огромных кита подплыли к девушке, занимающейся греблей
В Аргентине фотографу Макси Джонасу, который снимает дикую природу, удалось сделать удивительные фото и видео китов, которые из любопытства подплыли к человеку на минимальное расстояние.
Кадры столь необычного знакомства спортсменки и двух огромных млекопитающих фотограф выложил на своей странице в "Инстаграм".
Джонас сделал уникальные фото и видео случайно с помощью дрона, который пролетел над девушкой, занимающейся греблей. Ею оказалась Аналия Джорджетти, у которой, по счастливой случайности, в тот день был день рождения. Киты не испугали девушку, напротив — она сочла их присутствие "привилегией" и "волшебным моментом".
Напомним, в Египте исследователи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида доисторического кита с ногами. Этот вид относится к Protocetidae (Протоцетидам) — вымершим амфибиям, которые умели плавать и находиться на суше одновременно.
Также мы сообщали, что в Хаджибейском лимане в Одесской области трагически погиб рыбак. Официальная версия — его утащила на дно крупная рыба.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-