Рус

В Аргентині два величезних кита "привітали" спортсменку з днем народження незвичайним способом (відео)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Кити підпливли до дівчини, у якої був день народження Новина оновлена 03 вересня 2021, 14:54
Кити підпливли до дівчини, у якої був день народження

Дрон зняв на відео, як два величезних кита підпливли до дівчини, що займається веслуванням

В Аргентині фотографу Максі Джонасу, який знімає дику природу, вдалося зробити дивовижні фото і відео китів, які з цікавості підпливли до людини на мінімальну відстань.

Кадри такого незвичайного знайомства спортсменки і двох величезних ссавців фотограф виклав на своїй сторінці в "Інстаграм".

Джонас зробив унікальні фото та відео випадково за допомогою дрона, який пролетів над дівчиною, що займається веслуванням. Нею виявилася Аналія Джорджетті, у якої, по щасливому випадку, в той день був день народження. Кити не злякали дівчину, навпаки — вона вважала їх присутність "привілеєм" і "чарівним моментом".

Нагадаємо, в Єгипті дослідники виявили останки раніше невідомого науці виду доісторичного кита з ногами. Цей вид належить до Protocetidae (Протоцетідів) — вимерлих амфібій, які вміли плавати і знаходитися на суші одночасно.

Також ми повідомляли, що в Хаджибейському лимані в Одеській області трагічно загинув рибалка. Офіційна версія — його потягла на дно велика риба.

Пожежа в костелі Св
Україна
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в костелі Св
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
Категорія
Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
До світового рейтингу потрапили університети з шести міст України.
Відразу 10 українських вузів потрапили в рейтинг кращих університетів світу: інфографіка
Дата публікації
Категорія
Платити за оренду українцям доведеться дорожче
Оренда житла знову подорожчає — скільки заплатять "бездомні" українці