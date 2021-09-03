В Аргентині два величезних кита "привітали" спортсменку з днем народження незвичайним способом (відео)

Дрон зняв на відео, як два величезних кита підпливли до дівчини, що займається веслуванням

В Аргентині фотографу Максі Джонасу, який знімає дику природу, вдалося зробити дивовижні фото і відео китів, які з цікавості підпливли до людини на мінімальну відстань.

Кадри такого незвичайного знайомства спортсменки і двох величезних ссавців фотограф виклав на своїй сторінці в "Інстаграм".

Джонас зробив унікальні фото та відео випадково за допомогою дрона, який пролетів над дівчиною, що займається веслуванням. Нею виявилася Аналія Джорджетті, у якої, по щасливому випадку, в той день був день народження. Кити не злякали дівчину, навпаки — вона вважала їх присутність "привілеєм" і "чарівним моментом".

Нагадаємо, в Єгипті дослідники виявили останки раніше невідомого науці виду доісторичного кита з ногами. Цей вид належить до Protocetidae (Протоцетідів) — вимерлих амфібій, які вміли плавати і знаходитися на суші одночасно.

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