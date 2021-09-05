В столице США неизвестные обстреляли толпу, три человека погибли на месте, есть раненые (фото)
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Злоумышленники скрылись с места происшествия сразу после стрельбы
В столице США Вашингтоне вечером субботы, 4 сентября, неизвестные открыли стрельбу по толпе людей. Жертвами стали три человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил местный департамент полиции в Twitter.
Отмечается, что стрельба произошла на северо-западе Вашингтона на улице Лонгфеллоу, СЗ. Группа неизвестных вышла из машины, обстреляла людей, после чего исчезла в неизвестном направлении.
Правоохранителям удалось зафиксировать автомобиль, на котором скрылись злоумышленники — черный седан Honda Accord.
Департамент полиции объявил, что выплатит до 25000 долларов за каждое убийство, что в целом составляет 75 000 долларов, каждому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и осуждению лиц, причастных к резонансному убийству.
Напомним, как сообщал "Телеграф", в начале августа в США вблизи Пентагона произошла перестрелка, в результате которой в помещении оборонного ведомства заблокировали всех сотрудников. Тогда пострадали несколько человек.
Также мы писали, что в спальном районе Одессы мужчина обстрелял двор жилого дома и ранил ребенка.
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