Укр

В столице США неизвестные обстреляли толпу, три человека погибли на месте, есть раненые (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Полиция Вашингтона разыскивает преступников, устроивших стрельбу по людям Новость обновлена 05 сентября 2021, 11:10
Полиция Вашингтона разыскивает преступников, устроивших стрельбу по людям

Злоумышленники скрылись с места происшествия сразу после стрельбы

В столице США Вашингтоне вечером субботы, 4 сентября, неизвестные открыли стрельбу по толпе людей. Жертвами стали три человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил местный департамент полиции в Twitter.

Отмечается, что стрельба произошла на северо-западе Вашингтона на улице Лонгфеллоу, СЗ. Группа неизвестных вышла из машины, обстреляла людей, после чего исчезла в неизвестном направлении.

Правоохранителям удалось зафиксировать автомобиль, на котором скрылись злоумышленники — черный седан Honda Accord.

Департамент полиции объявил, что выплатит до 25000 долларов за каждое убийство, что в целом составляет 75 000 долларов, каждому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и осуждению лиц, причастных к резонансному убийству.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в начале августа в США вблизи Пентагона произошла перестрелка, в результате которой в помещении оборонного ведомства заблокировали всех сотрудников. Тогда пострадали несколько человек.

Также мы писали, что в спальном районе Одессы мужчина обстрелял двор жилого дома и ранил ребенка.

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