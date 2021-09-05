Рус

В столиці США невідомі обстріляли натовп, троє людей загинули на місці, є поранені (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Поліція Вашингтону розшукує злочинців, які влаштували стрілянину по людях Новина оновлена 05 вересня 2021, 11:10
Поліція Вашингтону розшукує злочинців, які влаштували стрілянину по людях

Зловмисники втекли з місця події одразу після стрілянини

У столиці США Вашингтоні ввечері суботи, 4 вересня, невідомі відкрили стрілянину по натовпу людей. Жертвами стали троє осіб, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив місцевий департамент поліції у Twitter.

Зазначається, що стрілянина сталася на північному заході Вашингтону на вулиці Лонгфеллоу, СЗ. Група невідомих вийшла з машини, обстріляла людей, після чого зникла у невідомому напрямку.

Правоохоронцям вдалося зафіксувати автомобіль, на якому втекли зловмисники — чорний седан Honda Accord.

Департамент поліції оголосив, що виплатить до 25 000 доларів за кожне вбивство, що загалом сягає 75 000 доларів, кожному, хто надасть інформацію, яка призведе до арешту та засудження осіб, причетних до резонансного вбивства.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на початку серпня у США поблизу Пентагону сталася стрілянина, внаслідок якої у приміщенні оборонного відомства заблокували всіх співробітників. Тоді постраждали кілька осіб.

Також ми писали, що у спальному районі Одеси чоловік обстріляв двір житлового будинку та поранив дитину.

Володимир Путін
Політика
США зацікавлені в допомозі Україні після провалу в Афганістані, але Путіну це сильно не сподобається
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
США зацікавлені в допомозі Україні після провалу в Афганістані, але Путіну це сильно не сподобається
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні 5 вересня
В Україні стрімко зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом: статистика за добу
Дата публікації
Категорія
Наслідки пожежі у костелі Святого Миколая у Києві
У Мінкульті знайшли винних у пожежі в костелі Святого Миколая
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ захотів заїхати в Москву на танку: росЗМІ вже киплять (відео)