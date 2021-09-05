В столиці США невідомі обстріляли натовп, троє людей загинули на місці, є поранені (фото)

Зловмисники втекли з місця події одразу після стрілянини

У столиці США Вашингтоні ввечері суботи, 4 вересня, невідомі відкрили стрілянину по натовпу людей. Жертвами стали троє осіб, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив місцевий департамент поліції у Twitter.

Зазначається, що стрілянина сталася на північному заході Вашингтону на вулиці Лонгфеллоу, СЗ. Група невідомих вийшла з машини, обстріляла людей, після чого зникла у невідомому напрямку.

Правоохоронцям вдалося зафіксувати автомобіль, на якому втекли зловмисники — чорний седан Honda Accord.

Департамент поліції оголосив, що виплатить до 25 000 доларів за кожне вбивство, що загалом сягає 75 000 доларів, кожному, хто надасть інформацію, яка призведе до арешту та засудження осіб, причетних до резонансного вбивства.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на початку серпня у США поблизу Пентагону сталася стрілянина, внаслідок якої у приміщенні оборонного відомства заблокували всіх співробітників. Тоді постраждали кілька осіб.

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