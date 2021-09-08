Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины
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Представители ХДС попали в скандал, связанный с лоббированием интересов частных компаний на международном уровне
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель завершает свое пребывание у руля страны. Она занимала свой пост с 22 ноября 2005 года, и окончание этого срока запомнилось нам ее поддержкой российского газопровода "Северный поток-2". В сентябре, как известно, в Германии проходят выборы в Бундестаг, после которых и станет известно имя нового канцлера. Но лоббистский скандал, связанный с представителями партии Меркель — ХДС, видимо не даст ей возможности уйти спокойно.
Недавняя статья на сайте "T-online.de" рассказывает о том, что известно на данный момент по делу о коррупции представителей ХДС (Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) - Христианско-демократический союз Германии – прим.ред.).
Об этом деле пишет также "Der Spiegel" (один из известнейших еженедельных журналов Германии – прим.ред.).
Долг в размере одного миллиарда евро
Итак, по порядку.
В начале девяностых годов прошлого столетия появилась в Германии некая компания "Varex", которая не имела ни официального сайта, ни телефонов, ни вывески над офисом. Зарегистрирована она была в небольшом помещении под Мюнхеном. Такой себе скромный представитель среднего или даже малого бизнеса. По утверждению компании, в 1991 году они подписали контракт с Юрием Спиженко, который занимал пост министра здравоохранения Украины в период с 1989 по 1994 годы. Согласно соглашению, компания поставила Украине аппараты компьютерной томографии фирмы Siemens. И все бы ничего, но вот компания "Varex" утверждает, что Украина не доплатила ни много ни мало, а 40 млн евро.
Компания, видимо, очень терпеливая, поэтому решила подождать. И ждала она почти семь лет. А в 1998 году предприняла еще одну попытку получить свои деньги, но результата не добилась.
Прошло два десятилетия. Владелец компании Норберт Петерс решил снова вернуться к выбиванию долга у Украины, который, по его мнению, за эти годы значительно увеличился, благодаря набежавшим процентам. Теперь, с учетом 20% годовых по долгу, компания рассчитывает более чем на 1 млрд евро.
Недавняя статья на сайте «Радио Свобода» также очень подробно описывает ситуацию с компанией "Varex".
А немецкая ли это компания, если за ней тянулся такой коррупционный «душок»?
О коррупционном шлейфе, который тянется за компанией "Varex", пишет в своем расследовании "Der Spiegel".
Оказывается, "Varex", угодившая в 90-х в громкий скандал в Украине, сыскала себе очень сомнительную славу.
В 1999 году на заседании Верховной Рады Украины заслушивалась информация о результатах расследования обстоятельств открытия валютных счетов за рубежом и хищения государственных средств отдельными должностными лицами – гражданами Украины. Расследование проводила депутатская следственная комиссия и Генеральная прокуратура. Информацию доводил до сведения Верховной Рады председатель комиссии, народный депутат Омельченко Григорий Емельянович. (Бюллетень №93 от 15.07.1999 г. Заседание 93 Верховной Рады Украины под председательством ТКАЧЕНКО О.М.)
Информация касалась дела "Бласко" (Черноморское морское пароходство) и тех обстоятельств, что сын тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука — Александр Кравчук открыл за рубежом валютные счета, на которые физические и юридические лица переводили валютные средства, а также производились хищения государственных валютных средств должностными лицами — гражданами Украины.
Следствие установило, что 5 июня 1992 года в Мюнхене граждане ФРГ братья Богдан и Роман Шупер и гражданин Украины Александр Лазебный (впоследствии будет убит из пистолета тремя выстрелами в голову на квартире в Киеве 29 сентября 1998 года) зарегистрировали фирму "Evrokonsаlt" с уставным капиталом 50 тыс немецких марок. 50% уставного фонда принадлежала братьям Шупер (по 25% каждому), а остальная половина — Лазебному, другу Александра Кравчука. Активную помощь в создании этой фирмы оказывали и другие граждане Украины.
Фирма "Evrokonsаlt" была причастна к хищению 1 млн 900 тыс долларов США, выделенных на строительство международного делового центра в Киеве. Эти средства были переведены на счет фирмы "Evrokonsаlt", но строительство так и не было начато.
Далее 4 февраля 1993 года Александр Кравчук открыл на свое имя валютный счет "457-Мария" в Швейцарском банке "Volksbank" (город Сант-Морис). Открывая его, Александр Кравчук использовал свой служебный паспорт, выданный Министерством иностранных дел 22 января 1993 года.
Далее Президент Украины Леонид Кравчук, нарушая требования Конституции Украины, создал акционерное общество "Бласко — Черноморское морское пароходство", и назначил президентом АО Кудюкина Павла Викторовича (впоследствии будет осужден Николаевским судом и приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества), который ранее помогал во всех делах Александру Кравчуку.
(Подполковник Александр Дейнека, оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью, который работал в составе следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины по делу "Бласко" будет убит 23 февраля 1999 года в подъезде своего дома в Киеве.)
После этого на личный валютный счет сына Кравчука "457- Мария" Кудюкин и другие физические и юридические лица начали переводить огромные денежные суммы в иностранной валюте.
И тут перед нами снова появляется фирма "Varex".
В докладе в Верховной Раде идет речь о том, что 30 декабря 1993 года на этот счет Александра Кравчука поступили 600 тыс немецких марок от немецкой фирмы "Varex", которая находится в Мюнхене. Расследование по поводу этого перевода вынесло на поверхность интересные факты.
В марте 1993 года народный депутат Украины Звягильский, который в то время занимал и пост главы Донецкого горисполкома, обратился к премьер-министру Украины Л. Кучме с депутатским обращением о выкупе в пользу Донецкого городского совета доли уставного капитала немецкой фирмы "Varex" — партнера общего предприятия "Донкавамет" (Совместное украинский-немецкое предприятие "Донкавамет" было создано 18 января 1991 года – прим. ред.) и выделении для этого 35-40 миллионов немецких марок. (Примерно за полгода до этого, 6 ноября 1992 года генеральный директор СП "Донкавамет" Гольдин был убит тремя выстрелами из пистолета возле своего дома.)
13 и 14 апреля 1993 указанная сумма двумя платежами Экспортно-импортным банком Украины была перечислена фирме "Varex" на счет в Дрезденбанке (Франкфурт-на-Майне).
Еще за два месяца до этих перечислений, 13 февраля 1993, на основании кредитного договора "Донкавамет" получило от государственного Експортно-импортного банка Украины валютный кредит в 34 миллиона марок. Согласно платежному поручению вся эта сумма была перечислена немецкой фирме "Varex" 15 марта 1993 года.
Кредит государству предприятие "Донкавамет" так и не вернуло.
15 сентября 1993 председатель правления совместного предприятия "Донкавамет" Пономарев обращается к Премьер-министру Украины Л.Кучме и просит перевести еще 23 миллиона марок той же немецкой фирме.
Через три месяца после назначения Звягильского Премьер-министром Украины, 30 декабря 1993 года, немецкая фирма "Varex" (на счет которой по ходатайству Звягильского и на основании письменного указания Кучмы было перечислено 12 млн немецких марок из государственного валютного фонда Украина), перечислила те 600 тыс марок ФРГ на личный валютный счет "457- Мария" Александра Кравчука — сына Президента Леонида Кравчука.
Расследование в Германии
Депутат Бундестага от партии «зеленых» Мануэль Сарразин задал вопрос федеральному правительству по поводу лоббирования интересов компании "Varex". Из ответа, который он получил, следует, что представители этой частной компании встречались с депутатами Бундестага от ХДС и парламентскими государственными секретарями Томасом Барайсом и Марко Вандервицем четыре раза в течение 2020 года. Также в это дело был вовлечен федеральный министр экономики Петер Альтмайер.
В феврале 2020 года Министерство экономики проинформировало украинское правительство о "визите делегации во главе с депутатами Бундестага от ХДС Кристианом фон Штеттеном и Йоахимом Пфайффером". Согласно отчету, целью визита было "рассмотрение дела "Varex" в Офисе президента Украины".
Депутат Бундестага Фон Штеттен признал факт поездки в Киев, а также встречи с украинскими политиками, но отрицал получение каких-либо вознаграждений или других выгод. А его коллега по партии Пфайффер подчеркнул, что никогда даже не планировал ехать в Киев.
Федеральное министерство экономики и технологий пока отказалось комментировать содержание переговоров между парламентскими государственными секретарями и представителями компании "Varex". Сообщается только, что Федеральная канцелярия предоставила помещения для проведения переговоров. При этом неизвестно, принимала ли участие в переговорах канцлер Меркель.
Примечательно, что это уже не в первый раз депутаты партии Меркель попадают в лоббистский скандал. Год назад, летом 2020 года новостной сайт "DW.com" уже писал о том, как лоббистская работа депутата Бундестага в пользу американской фирмы потрясала политический истеблишмент.
Филипп Амтор, восходящая звезда в партии канцлера Ангелы Меркель, подвергся критике за лоббирование стартапа в США. Этот случай вызвал споры о лоббировании в Германии. Тогда новостной журнал "Der Spiegel" сообщил о роли Амтора в американской фирме "Augustus Intelligence (AI)".
Он входил в совет директоров и в 2019 году совершил три поездки в связи с AI: в Нью-Йорк, Коста-Рику и Санкт-Мориц в Швейцарии. Администрация бундестага Германии сейчас выясняет, кто оплатил поездки.
Молодой политик также получил от AI 2817 опционов на акции, которые он не считал дополнительным доходом. Технически это соответствовало немецким нормам: члены парламента обязаны раскрывать дополнительную прибыль, превышающую 10 000 евро (11 000 долларов США) в год, но опционы на акции должны быть раскрыты только в том случае, если они были проданы с целью получения прибыли.
"Если бы он действовал полностью в своей роли члена совета директоров этой компании, это было бы менее проблематично. Но в данном конкретном случае он действовал в своей роли члена парламента, отправляя письма с официальной парламентской почты и встречался с представителями министерств в качестве члена парламента от имени этой компании», — заявил Лёкель в интервью новостному сайту «DW».
"В немецком законе, в уголовном кодексе есть четкое определение: в нем говорится, что если государственный служащий или член парламента получает финансовую или иную выгоду, чтобы сделать что-то в своей роли государственного служащего или члена парламента, то это коррупция », — добавил он.
Похоже, что в Германии тоже все не так однозначно в отношении коррупции и двойных стандартов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что коррупция всерьез угрожает нацбезопасности Украины.
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