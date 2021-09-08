Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины

Представители ХДС попали в скандал, связанный с лоббированием интересов частных компаний на международном уровне

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель завершает свое пребывание у руля страны. Она занимала свой пост с 22 ноября 2005 года, и окончание этого срока запомнилось нам ее поддержкой российского газопровода "Северный поток-2". В сентябре, как известно, в Германии проходят выборы в Бундестаг, после которых и станет известно имя нового канцлера. Но лоббистский скандал, связанный с представителями партии Меркель — ХДС, видимо не даст ей возможности уйти спокойно.

Недавняя статья на сайте "T-online.de" рассказывает о том, что известно на данный момент по делу о коррупции представителей ХДС (Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) - Христианско-демократический союз Германии – прим.ред.).

Об этом деле пишет также "Der Spiegel" (один из известнейших еженедельных журналов Германии – прим.ред.).

Иллюстрация к статье "Spiegel.de" о коррупции в Германии и Украине

Долг в размере одного миллиарда евро

Итак, по порядку.

В начале девяностых годов прошлого столетия появилась в Германии некая компания "Varex", которая не имела ни официального сайта, ни телефонов, ни вывески над офисом. Зарегистрирована она была в небольшом помещении под Мюнхеном. Такой себе скромный представитель среднего или даже малого бизнеса. По утверждению компании, в 1991 году они подписали контракт с Юрием Спиженко, который занимал пост министра здравоохранения Украины в период с 1989 по 1994 годы. Согласно соглашению, компания поставила Украине аппараты компьютерной томографии фирмы Siemens. И все бы ничего, но вот компания "Varex" утверждает, что Украина не доплатила ни много ни мало, а 40 млн евро.

Международное сотрудничество в начале 90-х, казалось, принесет взаимные выгоды двум странам

Компания, видимо, очень терпеливая, поэтому решила подождать. И ждала она почти семь лет. А в 1998 году предприняла еще одну попытку получить свои деньги, но результата не добилась.

Прошло два десятилетия. Владелец компании Норберт Петерс решил снова вернуться к выбиванию долга у Украины, который, по его мнению, за эти годы значительно увеличился, благодаря набежавшим процентам. Теперь, с учетом 20% годовых по долгу, компания рассчитывает более чем на 1 млрд евро.

Недавняя статья на сайте «Радио Свобода» также очень подробно описывает ситуацию с компанией "Varex".

А немецкая ли это компания, если за ней тянулся такой коррупционный «душок»?

О коррупционном шлейфе, который тянется за компанией "Varex", пишет в своем расследовании "Der Spiegel".

Оказывается, "Varex", угодившая в 90-х в громкий скандал в Украине, сыскала себе очень сомнительную славу.

В 1999 году на заседании Верховной Рады Украины заслушивалась информация о результатах расследования обстоятельств открытия валютных счетов за рубежом и хищения государственных средств отдельными должностными лицами – гражданами Украины. Расследование проводила депутатская следственная комиссия и Генеральная прокуратура. Информацию доводил до сведения Верховной Рады председатель комиссии, народный депутат Омельченко Григорий Емельянович. (Бюллетень №93 от 15.07.1999 г. Заседание 93 Верховной Рады Украины под председательством ТКАЧЕНКО О.М.)

Информация касалась дела "Бласко" (Черноморское морское пароходство) и тех обстоятельств, что сын тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука — Александр Кравчук открыл за рубежом валютные счета, на которые физические и юридические лица переводили валютные средства, а также производились хищения государственных валютных средств должностными лицами — гражданами Украины.

Леонид Кравчук - первый президент Украины (1991—1994)

Следствие установило, что 5 июня 1992 года в Мюнхене граждане ФРГ братья Богдан и Роман Шупер и гражданин Украины Александр Лазебный (впоследствии будет убит из пистолета тремя выстрелами в голову на квартире в Киеве 29 сентября 1998 года) зарегистрировали фирму "Evrokonsаlt" с уставным капиталом 50 тыс немецких марок. 50% уставного фонда принадлежала братьям Шупер (по 25% каждому), а остальная половина — Лазебному, другу Александра Кравчука. Активную помощь в создании этой фирмы оказывали и другие граждане Украины.

Фирма "Evrokonsаlt" была причастна к хищению 1 млн 900 тыс долларов США, выделенных на строительство международного делового центра в Киеве. Эти средства были переведены на счет фирмы "Evrokonsаlt", но строительство так и не было начато.

Далее 4 февраля 1993 года Александр Кравчук открыл на свое имя валютный счет "457-Мария" в Швейцарском банке "Volksbank" (город Сант-Морис). Открывая его, Александр Кравчук использовал свой служебный паспорт, выданный Министерством иностранных дел 22 января 1993 года.

Александр Кравчук, сын президента Украины Леонида Кравчука

Далее Президент Украины Леонид Кравчук, нарушая требования Конституции Украины, создал акционерное общество "Бласко — Черноморское морское пароходство", и назначил президентом АО Кудюкина Павла Викторовича (впоследствии будет осужден Николаевским судом и приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества), который ранее помогал во всех делах Александру Кравчуку.

(Подполковник Александр Дейнека, оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью, который работал в составе следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины по делу "Бласко" будет убит 23 февраля 1999 года в подъезде своего дома в Киеве.)

После этого на личный валютный счет сына Кравчука "457- Мария" Кудюкин и другие физические и юридические лица начали переводить огромные денежные суммы в иностранной валюте.

И тут перед нами снова появляется фирма "Varex".

В докладе в Верховной Раде идет речь о том, что 30 декабря 1993 года на этот счет Александра Кравчука поступили 600 тыс немецких марок от немецкой фирмы "Varex", которая находится в Мюнхене. Расследование по поводу этого перевода вынесло на поверхность интересные факты.

В марте 1993 года народный депутат Украины Звягильский, который в то время занимал и пост главы Донецкого горисполкома, обратился к премьер-министру Украины Л. Кучме с депутатским обращением о выкупе в пользу Донецкого городского совета доли уставного капитала немецкой фирмы "Varex" — партнера общего предприятия "Донкавамет" (Совместное украинский-немецкое предприятие "Донкавамет" было создано 18 января 1991 года – прим. ред.) и выделении для этого 35-40 миллионов немецких марок. (Примерно за полгода до этого, 6 ноября 1992 года генеральный директор СП "Донкавамет" Гольдин был убит тремя выстрелами из пистолета возле своего дома.)

Генеральный директор СП "Донкавамет" Гольдин был убит, как и многие, кто становился на пути преступников, разворовывавших страну

13 и 14 апреля 1993 указанная сумма двумя платежами Экспортно-импортным банком Украины была перечислена фирме "Varex" на счет в Дрезденбанке (Франкфурт-на-Майне).

Еще за два месяца до этих перечислений, 13 февраля 1993, на основании кредитного договора "Донкавамет" получило от государственного Експортно-импортного банка Украины валютный кредит в 34 миллиона марок. Согласно платежному поручению вся эта сумма была перечислена немецкой фирме "Varex" 15 марта 1993 года.

Кредит государству предприятие "Донкавамет" так и не вернуло.

15 сентября 1993 председатель правления совместного предприятия "Донкавамет" Пономарев обращается к Премьер-министру Украины Л.Кучме и просит перевести еще 23 миллиона марок той же немецкой фирме.

Через три месяца после назначения Звягильского Премьер-министром Украины, 30 декабря 1993 года, немецкая фирма "Varex" (на счет которой по ходатайству Звягильского и на основании письменного указания Кучмы было перечислено 12 млн немецких марок из государственного валютного фонда Украина), перечислила те 600 тыс марок ФРГ на личный валютный счет "457- Мария" Александра Кравчука — сына Президента Леонида Кравчука.

Расследование в Германии

Депутат Бундестага от партии «зеленых» Мануэль Сарразин задал вопрос федеральному правительству по поводу лоббирования интересов компании "Varex". Из ответа, который он получил, следует, что представители этой частной компании встречались с депутатами Бундестага от ХДС и парламентскими государственными секретарями Томасом Барайсом и Марко Вандервицем четыре раза в течение 2020 года. Также в это дело был вовлечен федеральный министр экономики Петер Альтмайер.

В феврале 2020 года Министерство экономики проинформировало украинское правительство о "визите делегации во главе с депутатами Бундестага от ХДС Кристианом фон Штеттеном и Йоахимом Пфайффером". Согласно отчету, целью визита было "рассмотрение дела "Varex" в Офисе президента Украины".

Депутат Бундестага Фон Штеттен признал факт поездки в Киев, а также встречи с украинскими политиками, но отрицал получение каких-либо вознаграждений или других выгод. А его коллега по партии Пфайффер подчеркнул, что никогда даже не планировал ехать в Киев.

Федеральное министерство экономики и технологий пока отказалось комментировать содержание переговоров между парламентскими государственными секретарями и представителями компании "Varex". Сообщается только, что Федеральная канцелярия предоставила помещения для проведения переговоров. При этом неизвестно, принимала ли участие в переговорах канцлер Меркель.

Примечательно, что это уже не в первый раз депутаты партии Меркель попадают в лоббистский скандал. Год назад, летом 2020 года новостной сайт "DW.com" уже писал о том, как лоббистская работа депутата Бундестага в пользу американской фирмы потрясала политический истеблишмент.

Филипп Амтор, восходящая звезда в партии канцлера Ангелы Меркель, подвергся критике за лоббирование стартапа в США. Этот случай вызвал споры о лоббировании в Германии. Тогда новостной журнал "Der Spiegel" сообщил о роли Амтора в американской фирме "Augustus Intelligence (AI)".

Филипп Амтор, член парламента от партии Меркель, лоббировал интересы частной американской фирмы

Он входил в совет директоров и в 2019 году совершил три поездки в связи с AI: в Нью-Йорк, Коста-Рику и Санкт-Мориц в Швейцарии. Администрация бундестага Германии сейчас выясняет, кто оплатил поездки.

Молодой политик также получил от AI 2817 опционов на акции, которые он не считал дополнительным доходом. Технически это соответствовало немецким нормам: члены парламента обязаны раскрывать дополнительную прибыль, превышающую 10 000 евро (11 000 долларов США) в год, но опционы на акции должны быть раскрыты только в том случае, если они были проданы с целью получения прибыли.

"Если бы он действовал полностью в своей роли члена совета директоров этой компании, это было бы менее проблематично. Но в данном конкретном случае он действовал в своей роли члена парламента, отправляя письма с официальной парламентской почты и встречался с представителями министерств в качестве члена парламента от имени этой компании», — заявил Лёкель в интервью новостному сайту «DW».

"В немецком законе, в уголовном кодексе есть четкое определение: в нем говорится, что если государственный служащий или член парламента получает финансовую или иную выгоду, чтобы сделать что-то в своей роли государственного служащего или члена парламента, то это коррупция », — добавил он.

Похоже, что в Германии тоже все не так однозначно в отношении коррупции и двойных стандартов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что коррупция всерьез угрожает нацбезопасности Украины.