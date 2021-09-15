Кандидат в Конгресс Аргентины станцевала полуобнаженной в своем предвыборном ролике (видео)

Видео набрало более 3,7 млн просмотров.

В Аргентине кандидат в местный парламент, а по совместительству супермодель и актриса, Синтия Фернандес представила зажигательный предвыборный ролик, решив привлечь внимание избирателей демонстрацией своей филейной части.

Агитационный материал был обнародован в ее Инстаграм.

Она подчеркнула, что на столь провокационную кампанию ее подтолкнуло желание позлить своих хейтеров. Вместе с тем, она говорит, что никоим образом не недооценивает адекватность молодого поколения, а также, что ее кампания не ставит целью заручиться поддержкой любителей самоудовлетворяться.

"Посмотрим правде в глаза, никто не будет голосовать за вас, потому что у вас классная задница, и вы им нравитесь", — написала она.

Позже она добавила, что сворачивает кампанию, поскольку устала от агрессии и "недооценки проблемы экономического и физического насилия", с которой сталкиваются все женщины в Аргентине.

Стоит отметить, что Фернандес известна в своей стране скандальными выходками, например, однажды во время выступления на местном аналоге программы "Танцы со звездами" она полностью разделась. Примечательно, что шоу транслировалось по телевидению в "детское время".

Как сообщалось ранее, 11 сентября официально стартовала предвыборная гонка для кандидатов в мэры Харькова. Не уверены, что кто-то из кандидатов сможет захочет повторять трюк Фернандес, но борьба обещает быть увлекательной.