Кандидат в Конгрес Аргентини станцювала напівоголеною в своєму передвиборному ролику (відео)

Відео набрало більше 3,7 млн переглядів.

В Аргентині кандидат до місцевого парламенту, а за сумісництвом супермодель і актриса, Синтія Фернандес представила запальний передвиборний ролик, вирішивши привернути увагу виборців демонстрацією своєї філейної частини.

Агітаційний матеріал було оприлюднено в її Інстаграм.

Вона підкреслила, що на настільки провокаційну кампанію її підштовхнуло бажання позлити своїх хейтерів. Разом з тим, вона каже, що жодним чином не недооцінює адекватність молодого покоління, а також, що її кампанія не ставить за мету заручитися підтримкою любителів самозадоволення.

"Подивимося правді в очі, ніхто не буде голосувати за вас, тому що у вас класна дупа, і ви їм подобаєтеся", — написала вона.

Пізніше вона додала, що згортає кампанію, оскільки втомилася від агресії і "недооцінки проблеми економічного і фізичного насильства", з якою стикаються всі жінки в Аргентині.

Варто відзначити, що Фернандес відома в своїй країні скандальними витівками, наприклад, одного разу під час виступу на місцевому аналогу програми "Танці з зірками" вона повністю роздяглася. Примітно, що шоу транслювалося по телебаченню в "дитячий час".

Як повідомлялося раніше, 11 вересня офіційно стартувала передвиборча гонка для кандидатів в мери Харкова. Не впевнені, що хтось із кандидатів зможе захоче повторювати трюк Фернандес, але боротьба обіцяє бути захоплюючою.