Укр

В Мексике продали дом наркобарона с туннелем: как он выглядит

Автор
Елена Волкова
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Особняк продали за 183 000 долларов
Особняк продали за 183 000 долларов

Мексиканский бандит 7 лет назад сумел избежать тюрьмы, выйдя через потайной лаз в этом особняке

В Мексике 15 сентября ушел с молотка дом известного криминального авторитета — наркобарона Амадо Каррильо Фуэнтеса. Известно, что он скрывается с 2014 года, а избежать суда ему в свое время помог именно выставленный на торги дом с туннелем. 

По информации AFP, особняк находится в Кулиакан на северо-западе штата Синалоа. На аукцион дом площадью в 395 квадратных метров с просторной гостиной, двумя спальнями и гаражом выставляли и ранее, однако люди боялись его покупать. Ведь наркобарон жил и осуществлял здесь свои преступления. Кроме того, именно здесь его и пытались задержать, однако Фуэнтес скрылся по подземному туннелю. 

Сейчас же дом таки продали за 183 000 долларов, однако имя победителя торгов не разглашают.

Напомним, в России хотят продать на аукционе одно из самых крупных в стране месторождений золота — Кючус в Якутии, которое со старта оценили в 2,2 млрд рублей.

Также мы писали, что основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит, написанный около пятнадцати лет назад. 

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