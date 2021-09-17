У Мексиці продали будинок наркобарона з тунелем: як він виглядає

Мексиканський бандит 7 років тому зумів уникнути в’язниці, вийшовши через потайний лаз в цьому особняку

У Мексиці 15 вересня пішов з молотка будинок відомого кримінального авторитета — наркобарона Амадо Каррільо Фуентеса. Відомо, що він ховається з 2014 року, а уникнути суду йому свого часу допоміг саме виставлений на торги будинок з тунелем.

За інформацією AFP, особняк знаходиться в Кулиакані на північному заході штату Сіналоа. На аукціон будинок площею в 395 квадратних метрів з просторою вітальнею, двома спальнями і гаражем виставляли і раніше, проте люди боялися його купувати. Адже наркобарон жив і здійснював тут свої злочини. Крім того, саме тут його і намагалися затримати, однак Фуентес зник по підземному тунелю.

Зараз же будинок таки продали за 183 000 доларів, однак ім’я переможця торгів не розголошують.

Нагадаємо, в Росії хочуть продати на аукціоні одне з найбільших в країні родовищ золота — Кючус в Якутії, яке зі старту оцінили в 2,2 млрд рублів.

Також ми писали, що засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі виставив на продаж свій перший твіт, написаний близько п’ятнадцяти років тому.