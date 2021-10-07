ЦРУ теряет сотни агентов по всему миру: в чем причина массовых провалов?

Множество информаторов ЦРУ были убиты или перевербованы – что упустила из виду Америка

ЦРУ продолжают преследовать неприятности. Совсем недавно около сотни сотрудников разведки США заболели "гаванским синдромом". Были высказаны опасения, что синдром был намеренно вызван конкурирующими спецслужбами.

Но на этом беды ЦРУ не закончились. Американцы спохватились, когда поняли, что теряют массу агентов по всему миру. Об этом пишут многие СМИ в западном мире. Так, недавняя статья на сайте Daily Sabah рассказывает о том, что руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) отправило секретное сообщение своим агентам во всем мире. В этом сообщении сообщалось, что значительное количество информаторов, завербованных из других стран для шпионажа в пользу США, были арестованы, убиты, или перевербованы.

Ликвидация шпионской сети ЦРУ у Иране

Фиаско американской разведывательной службы

Секретное сообщение ЦРУ акцентировало внимание на том, что спецслужбы в таких странах, как Китай, Иран, Пакистан и Россия, выслеживают американских шпионов и стремятся превратить их в двойных агентов. Такие двойные агенты передают дезинформацию ЦРУ, что может иметь разрушительные последствия для сбора и анализа разведданных. Особую активность в подобной перевербовке проявили пакистанские спецслужбы.

Логотип Межведомственной разведки Пакистана

Подобная череда провалов вызвала кризис в ЦРУ. В агентстве заявили, что обнаружение информаторов значительно упростилось благодаря постоянному развитию современных технологий. Эти технологии включают в себя биометрическое сканирование и инструменты распознавания лиц, которые позволяют отслеживать сотрудников ЦРУ и, в некоторых случаях, устанавливать личности информаторов.

В секретном сообщении руководство ЦРУ призвало своих агентов избегать недооценивания своих противников и проявлять разумную осторожность.

Причины неудач

Одной из причин текущих неудач руководство называет тот факт, что США в последние два десятилетия в основном сосредоточили свои усилия на борьбе с террористами, а не на сборе разведданных о предполагаемых противниках. Об этом также пишет новостной сайт NDTV.

Падение правительства Афганистана, поддерживаемого США, означает, что узнавать больше о связях Пакистана с правительством Талибана и экстремистскими организациями в регионе станет еще более важным. Для этого агентству необходимо поддерживать сеть своих информаторов в Пакистане, стране, которой с большим успехом удается находить этих информаторов и выводить их из игры.

Международное новостное агенстство Анадолу сообщает, что помощник директора ЦРУ по контрразведке отправил отдельное сообщение отставным офицерам ведомства. Его сообщение содержало предупреждение о недопустимости работы на иностранные правительства, которые пытаются создать шпионский потенциал, вербуя вышедших на пенсию сотрудников разведки.

Отставные разведчики представляют собой интерес для конкурирующих спецслужб

Ранее "Телеграф" писал о международном скандале, вызванном тем, что разведка США прослушивала Меркель и других европейских топ-политиков.