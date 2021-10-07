ЦРУ втрачає сотні агентів по всьому світу: в чому причина масових провалів?

Безліч інформаторів ЦРУ були вбиті або перевербовані — що Америка не взяла до уваги

ЦРУ продовжують супроводжувати неприємності. Зовсім недавно близько сотні співробітників розвідки США захворіли "гаванським синдромом". Були висловлені побоювання, що синдром був навмисно спричинений конкуруючими спецслужбами.

Але на цьому біди ЦРУ не закінчилися. Американці схаменулися, коли зрозуміли, що втрачають масу агентів по всьому світу. Про це пишуть багато ЗМІ в західному світі. Так, недавня стаття на сайті Daily Sabah розповідає про те, що керівництво Центрального розвідувального управління (ЦРУ) відправило секретне повідомлення своїм агентам в усьому світі. У цьому повідомленні повідомлялося, що значна кількість інформаторів, завербованих з інших країн для шпигунства на користь США, були арештовані, вбиті, або перевербовані.

Ліквідація шпигунської мережі ЦРУ в Ірані

Фіаско американської розвідувальної служби

Секретне повідомлення ЦРУ акцентувало увагу на тому, що спецслужби в таких країнах, як Китай, Іран, Пакистан і Росія вистежують американських шпигунів і прагнуть перетворити їх на подвійних агентів. Такі подвійні агенти передають дезінформацію ЦРУ, що може мати руйнівні наслідки для збору і аналізу розвідданих. Особливу активність у подібному перевербуванні проявили пакистанські спецслужби.

Логотип Міжвідомчої розвідки Пакистану

Подібна низка провалів викликала кризу в ЦРУ. В агентстві заявили, що виявлення інформаторів значно спростилося завдяки постійному розвитку сучасних технологій. Ці технології включають в себе біометричне сканування і інструменти розпізнавання осіб, які дозволяють відстежувати співробітників ЦРУ і, в деяких випадках, встановлювати особи інформаторів.

У секретному повідомленні керівництво ЦРУ закликало своїх агентів уникати недооцінки своїх супротивників і виявляти розумну обережність.

Причини невдач

Однією з причин поточних невдач керівництво називає той факт, що США в останні два десятиліття в основному зосередили свої зусилля на боротьбі з терористами, а не на зборі розвідданих про потенційних супротивників. Про це також пише новинний сайт NDTV.

Падіння уряду Афганістану, підтримуваного США, означає, що дізнаватися більше про зв’язки Пакистану з урядом Талібану і екстремістськими організаціями в регіоні стане ще більш важливим. Для цього агентству необхідно підтримувати мережу своїх інформаторів в Пакистані, країні, якій з великим успіхом вдається знаходити цих інформаторів і виводити їх з гри.

Міжнародне новинне агенстство Анадолу повідомляє, що помічник директора ЦРУ з питань контррозвідки відправив окреме повідомлення відставним офіцерам відомства. Його повідомлення містило попередження про неприпустимість роботи на іноземні уряди, які намагаються створити шпигунський потенціал, вербуючи співробітників розвідки, що вийшли на пенсію.

Відставні розвідники являють собою інтерес для конкуруючих спецслужб

Раніше "Телеграф" писав про міжнародний скандал, викликаний тим, що розвідка США прослуховувала Меркель та інших європейських топ-політиків.