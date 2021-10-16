В США неизвестный открыл огонь на футбольном матче: есть пострадавшие

В США вновь не спокойно из-за стрельбы на стадионе.

В пятницу, 15 октября, неизвестный открыл огонь на футбольном матче в Мобиле (штат Алабама, США).

Об этом сообщает bnonews.

На игре в американский футбол между школьными командами на стадионе "Лэдд-Пибл" неизвестный начал стрельбу. В результате болельщики и игроки начали в панике убегать в поисках укрытия. Начальник местной полиции Пол Прайн сообщил, что в результате стрельбы были ранены четверо человек — три мужчины и одна женщина. Один из пострадавших находится в госпитале в критическом состоянии. В полиции также сообщили, что пока не удалось поймать стрелка, о личности которого ничего не известно. Также не известны и мотивы преступника.

На опубликованных кадрах видно, как болельщики и футболисты в панике убегают со стадиона:

Город Мобил на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из школ Техаса произошла стрельба после конфликта учеников. В результате инцидента были ранены четверо.

Напомним, недавно "пермский стрелок" Тимур Бекмансуров, который расстрелял более 40 человек в университете Перми, сделал признание в актовом зале местной больницы.